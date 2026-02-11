10 ACTIONS EN 100 JOURS : une nouvelle structure simplifiée au service des Montréalaises et des Montréalais

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Lors de l'adoption du budget 2026, l'administration municipale a confirmé son intention de poursuivre ses efforts d'optimisation, tant de ses activités que de ses ressources, notamment pour se recentrer sur les services prioritaires offerts aux citoyennes et aux citoyens.

En ce sens, l'administration revoit sa structure organisationnelle, en cohérence avec les objectifs d'optimisation de ses ressources. La structure proposée permet une réduction de sept cadres de direction et une mise en œuvre efficace et concertée de ses priorités.

En 2026, l'ensemble des services devra participer à une démarche d'optimisation qui mènera graduellement à la diminution de 1 000 postes dans les services centraux au cours des 4 prochaines années, ainsi qu'à des économies récurrentes importantes. Une économie de 16 M$ est déjà prévue au budget 2026.

D'ailleurs, pour atteindre cette cible, de premiers gestes concrets ont été posés à l'automne 2025 avec la mise en place d'un gel d'embauche pour les postes des accréditations de cols blancs et du personnel professionnel, et le gel de nomination pour les postes cadres. En plus de maintenir cette mesure, les postes actuellement vacants pour ces emplois seront abolis après une analyse. Pour les futurs postes vacants, l'objectif est d'en abolir la moitié : une proportion qui variera selon les besoins propres à chaque service. La décision de conserver un poste sera prise après une évaluation rigoureuse et systématique.

Citations

« Ce que j'entends des Montréalaises et des Montréalais, c'est qu'ils veulent une Ville qui gère leurs taxes avec rigueur et qui se concentre sur l'essentiel. Ils veulent des services efficaces, des priorités claires, et moins de lourdeur administrative. C'est exactement ce que nous faisons. La simplification de notre structure et la démarche d'optimisation qui est déjà débutée nous permettront d'être plus agiles et de mieux répondre aux priorités des Montréalaises et des Montréalais. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Ces actions représentent un geste concret pour assurer un avenir financier solide à notre ville et pour améliorer la prestation des services au quotidien. En allégeant notre organisation, nous nous donnons les moyens d'être plus agiles afin de répondre aux besoins et aux attentes de la population. »

- Claude Pinard, président du comité exécutif

Annexe - Une structure organisationnelle simplifiée

Voici les principaux changements de la nouvelle structure organisationnelle :

La Direction générale adjointe (DGA) - Sécurité urbaine et conformité, la DGA - Habitation et économie et la DGA Services de proximité sont abolies. Une nouvelle DGA est créée, soit la DGA - Développement et affaires institutionnelles, qui regroupera notamment les activités de développement et de rayonnement de la métropole.

Les activités de relations gouvernementales, internationales et protocolaires seront regroupées au sein du Bureau des relations gouvernementales et internationales et du protocole. Ces unités participent conjointement au rayonnement de la Ville, à l'établissement et au maintien de relations avec les partenaires du monde des affaires ainsi que les instances gouvernementales et internationales.

La Direction déléguée de l'arrondissement Ville-Marie deviendra la Direction exécutive de l'arrondissement Ville-Marie et de la concertation des arrondissements, sous la responsabilité du directeur général de qui relèveront dorénavant le Service des affaires juridiques, de même que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), deux unités clés pour la sécurité publique des Montréalaises et des Montréalais.

Pour mettre de l'avant l'importance centrale de l'innovation comme priorité de l'administration, le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle sera renommé Service de la planification stratégique, de la performance et de l'innovation et relèvera du directeur général.

Le Bureau des commissaires est aboli, et les postes de Commissaire aux relations avec les peuples autochtones, de Commissaire aux personnes en situation d'itinérance et de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques relèveront directement de la DGA - Qualité de vie, à laquelle se rapportent également plusieurs des services clés avec lesquels ils sont amenés à collaborer étroitement.

Afin de concrétiser l'une des plus grandes priorités de l'administration, le Bureau de lutte contre l'itinérance sera créé. Ce dernier aura notamment pour mandat de coordonner les actions et les partenariats liés à l'itinérance. Le Bureau relèvera de la DGA - Qualité de Vie. Le Bureau de la langue française fera partie également de cette Direction générale adjointe, lui permettant notamment de renforcer ses liens avec le Service de la culture et le Service de la diversité sociale et de l'inclusion.

En cohérence avec la priorité de la Ville de s'attaquer à la crise du logement, et pour agir avec agilité et de manière intégrée de la stratégie à la livraison des projets, le Service de la stratégie immobilière et le Service de l'habitation deviendront le nouveau Service de la stratégie immobilière et de l'habitation qui relèvera de la DGA - Urbanisme, mobilité et infrastructures. Le Service des technologies de l'information, qui réalise des projets majeurs de modernisation technologique au service des Montréalaises et des Montréalais et qui travaille à rendre la métropole plus moderne, simple et efficace, sera également transféré sous cette Direction générale adjointe.

Le Service de l'Espace pour la vie et le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports seront rassemblés pour devenir le Service de l'Espace pour la vie, des grands parcs et des sports, qui aura à cœur la défense et la promotion de la biodiversité, tant à travers ses espaces muséaux que les grands parcs, et l'incitation à des modes de vie sains et actifs. En raison de la proximité de leur mission, le Service de l'environnement accueillera des activités du Bureau de la transition écologique et de la résilience, et sera renommé Service de l'environnement et de la transition écologique. Ces nouveaux services se retrouveront sous la DGA - Qualité de vie.

La création du Service des communications et des affaires publiques rassemblera les expertises de communication de la Direction des affaires publiques et du protocole ainsi que de la Direction des communications corporatives, et assurera un leadership stratégique de l'ensemble des communications institutionnelles de la Ville.

Cette nouvelle structure sera mise en place au plus tard le 20 avril prochain.

