Les recherches récentes démontrent clairement les impacts positifs des toits verts, notamment en matière de réduction des îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales et de promotion de la biodiversité. Ce projet-pilote permettra aux chercheurs en génie de la construction de l'ÉTS, Danielle Monfet et Jean-Luc Martel, de vérifier si des effets similaires peuvent être observés même pour de petites surfaces. En équipant de capteurs deux abribus de Montréal, situés aux intersections Robert-Bourassa/Saint-Jacques et Sherbrooke Est/Pie-IX, ils recueilleront des données concrètes et pourront évaluer les effets de ces installations. De plus, il est attendu que les toits verts pourraient améliorer le confort des usagers et plus particulièrement des personnes vulnérables en réduisant la température à l'intérieur des abribus. Les chercheurs procéderont également à des tests périodiques et effectueront des analyses comparatives avec d'autres abribus sans toits verts afin de mesurer les bénéfices réels de ces aménagements.

Citations

« À l'ÉTS, nous croyons que le génie doit être au service de la société. Depuis 50 ans, nous évoluons et redéfinissons le génie afin de répondre aux besoins de la communauté. À travers des projets comme celui-ci, nos chercheurs et chercheuses démontrent cet engagement et illustrent comment notre expertise peut avoir un impact tangible et positif. Par cette initiative, nous contribuons à la biodiversité urbaine et à la lutte contre les changements climatiques. »

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

« Nous sommes fiers de collaborer avec une université aussi engagée que l'ÉTS. Ce projet pilote représente une belle opportunité d'aménager de nouveaux espaces verts urbains à Montréal. Chez Québecor Affichage, nous sommes pleinement conscients de l'importance du développement durable et cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre engagement à sensibiliser le public aux défis environnementaux actuels. Si les résultats sont concluants, nous espérons voir pousser d'autres toits verts sur abribus dans le futur. »

- Michel Drouin, directeur général, développement des affaires chez Québecor Affichage.

« En tant que diplômé de l'ÉTS, c'était une évidence pour moi que Les Toits Vertige collabore à réaliser cette initiative. L'innovation est à la base de tous nos projets d'amélioration des paysages urbains. »

- Xavier Laplace, Président et fondateur de Les Toits Vertige.

Bienfaits et effets attendus

Les résultats de ce projet-pilote fourniront des données concrètes pour évaluer les bénéfices potentiels de l'installation de toits verts sur les abribus et déterminer leur applicabilité à grande échelle, contribuant ainsi à la résilience climatique et à la qualité de vie en ville.

En plus d'enrichir l'expérience quotidienne des Montréalais et Montréalaises, les toits verts offrent une gamme étendue de bénéfices urbains et environnementaux. En absorbant une partie significative des précipitations, ils réduisent le volume d'eau atteignant les systèmes de drainage urbains, améliorant ainsi la gestion des eaux pluviales et prévenant les inondations. De plus, en régulant la température intérieure des abribus, ils créent un environnement plus confortable pour les usagers, notamment pendant les périodes de chaleur intense. En enrichissant la biodiversité urbaine grâce à un habitat pour diverses espèces végétales et animales, ils embellissent également le paysage urbain et contribuent au bien-être de la collectivité.

Ces effets ne représentent que quelques-uns des bénéfices observés des toits verts. D'autres avantages potentiels incluent l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des îlots de chaleur urbains et la prolongation de la durée de vie des toitures. L'ÉTS et ses partenaires espèrent que ce projet-pilote fournira des données précieuses et ouvrira la voie à une expansion future de cette initiative, avec le potentiel de doter un plus grand nombre d'abribus de toits verts à travers la ville.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

À propos de Québecor Affichage

Québecor Affichage, une division de Québecor, s'affirme comme un pilier incontournable de l'affichage publicitaire à impact grâce à la plus vaste offre de mobilier urbain au Québec avec un réseau de plus de 14 000 faces publicitaires dans les marchés de Montréal RMR, Québec RMR et Sherbrooke. Avec une offre en constante évolution, des partenariats stratégiques en programmatique, une créativité média illimitée, une grande flexibilité, une force de convergence et l'utilisation de technologie de pointe, Québecor Affichage se distingue par sa proximité affirmée avec les annonceurs et les consommateurs. Engagée dans une démarche durable, Québecor Affichage s'investit dans le développement de nouveaux marchés et produits innovants pour une empreinte à la bonne place. https://quebecorexpertisemedia.com/fr/plateformes/affichage

À propos de Les Toits Vertige

Créée en 2005 par le visionnaire Xavier Laplace, Les Toits Vertige est la première compagnie au Québec spécialisée dans la création de toitures végétalisées. Dix-neuf ans plus tard, l'entreprise, embauchant plus de quarante employés, a installé plus de 2 millions de pi2 de toitures végétalisées au travers des divers espaces urbains québécois. Sa mission porteuse est en parfaite synchronicité avec les enjeux de changements climatiques actuels : améliorer la qualité de vie des gens tout en créant des îlots de fraîcheur sur un maximum d'espaces en milieu urbain. Que ce soit pour des toitures vertes, des toits-terrasses, des murs verts, des aménagements paysagers, des projets d'agriculture urbaine, et tout récemment, des projets sur mesure de structures résilientes aux changements climatiques, c'est plus de 600 clients qui ont fait confiance aux Toits Vertige depuis sa fondation. http://toitsvertige.com/

