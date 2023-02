Innovation stimulée par la concurrence entre les secteurs public et privé : annonce des « Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale » en 2023

OTTAWA, ON, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Avec sa forte concentration d'employeurs innovateurs des secteurs public et privé, la région de la capitale nationale établit de nouvelles références en matière de milieux de travail progressistes offrant les avantages les plus importants aux yeux des employés. C'est le message que nous a transmis cette année le palmarès des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui a été annoncé aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel déterminant les 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Le mélange unique d'employeurs des secteurs public et privé de la région de la capitale nationale crée une saine concurrence en ce qui a trait à l'élaboration de politiques novatrices en milieu de travail, les employeurs se poussant les uns les autres à faire mieux et à devenir meilleurs », affirme Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada. « L'innovation est inhérente à la culture des milieux de travail de cette région, les employeurs étant particulièrement motivés à relever la barre en matière de pratiques exemplaires. »

Les principaux avantages en milieu de travail, comme les prestations complémentaires de maternité et de congé parental, les régimes de retraite et les prestations de maladie complètes, sont depuis longtemps un avantage pour les employeurs du secteur public. Mais maintenant, les employeurs du secteur privé répondent en proposant leurs propres avantages, comme des politiques de congé généreuses, des modalités de travail flexibles et un soutien au mieux-être.

« L'un des principaux objectifs de la dernière année a été l'intégration de la souplesse », ajoute Kristina Leung, rédactrice en chef adjointe du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada. « Les employeurs essaient de trouver un modèle qui concilie structure et souplesse. Cela se traduit par des politiques comme les options de travail hybride et à distance, les heures de travail « de base » et les blocs de temps que les employés peuvent utiliser au besoin, plutôt que le modèle traditionnel faisant la distinction entre les vacances, les congés pour maladie et les congés pour d'autres engagements. »

Parmi les initiatives dignes de mention soulignées par les rédacteurs cette année, mentionnons les suivantes :

L'Université Carleton offre de solides programmes de santé et de bien-être dans le cadre de son initiative pour un milieu de travail sain, offrant des avantages qui permettent aux employés de prendre soin d'eux-mêmes, comme des congés de maladie payés et une couverture illimitée pour les services de psychologie, de massage et de physiothérapie.

offre de solides programmes de santé et de bien-être dans le cadre de son initiative pour un milieu de travail sain, offrant des avantages qui permettent aux employés de prendre soin d'eux-mêmes, comme des congés de maladie payés et une couverture illimitée pour les services de psychologie, de massage et de physiothérapie. Kinaxis, basée à Kanata , a lancé une initiative spéciale ([email protected]) qui permet aux employés de choisir leur mode de travail préféré (au bureau, à distance ou hybride) - et a poursuivi sa politique, lancée lors de la pandémie, consistant à offrir un congé le dernier vendredi de chaque mois pour permettre aux employés de prendre une pause mentale.

, a lancé une initiative spéciale ([email protected]) qui permet aux employés de choisir leur mode de travail préféré (au bureau, à distance ou hybride) - et a poursuivi sa politique, lancée lors de la pandémie, consistant à offrir un congé le dernier vendredi de chaque mois pour permettre aux employés de prendre une pause mentale. Ross Video, établie à Nepean , aide les nouvelles mères, les nouveaux pères et les parents adoptifs en leur offrant un généreux supplément de congé de maternité et parental pouvant atteindre 70 % du salaire pendant 26 semaines.

, aide les nouvelles mères, les nouveaux pères et les parents adoptifs en leur offrant un généreux supplément de congé de maternité et parental pouvant atteindre 70 % du salaire pendant 26 semaines. Radio- Canada /la CBC offre un fonds spécial d'aide aux employés pour aider les membres de son personnel et leurs personnes à charge admissibles à réclamer les frais médicaux nécessaires qui ne sont pas couverts par d'autres sources, comme les régimes d'assurance-maladie individuels ou provinciaux.

/la CBC offre un fonds spécial d'aide aux employés pour aider les membres de son personnel et leurs personnes à charge admissibles à réclamer les frais médicaux nécessaires qui ne sont pas couverts par d'autres sources, comme les régimes d'assurance-maladie individuels ou provinciaux. La société de logiciels Tehama offre aux membres de son personnel un programme de congé rémunéré flexible, offrant un « panier de jours » que les employés peuvent utiliser au besoin, jusqu'à un maximum de 30 jours par année.

Le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui en est à sa 18e année, est une marque de distinction particulière qui vise à reconnaître les employeurs de la région métropolitaine d'Ottawa-Gatineau à l'avant-garde de leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs à l'échelle de la région sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans la région de la capitale nationale; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils œuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui est utilisé par plus de deux millions de chercheurs d'emploi chaque année et présente des commentaires des rédacteurs exclusifs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

La liste complète des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de 2023 a été dévoilée aujourd'hui dans une édition spéciale co-publiée avec le journal Ottawa Citizen. Les critères de sélection pour chacun des lauréats, accompagnés d'histoires et de photos, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours (en anglais).

