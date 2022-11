Innovation pédagogique - Près de 3 000 participants à la quatrième édition de la Journée du numérique en éducation

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de permettre au personnel enseignant, aux professionnels de l'éducation ainsi qu'aux gestionnaires scolaires des réseaux public et privé de l'éducation de se familiariser au numérique à des fins pédagogiques, le ministère de l'Éducation a tenu aujourd'hui la quatrième édition de la Journée du numérique en éducation. L'événement, qui s'est tenu en comodalité, soit en ligne et en présence, a accueilli près de 3 000 personnes dans les différents ateliers qui visaient à leur apprendre à mieux intégrer la compétence numérique et à en développer les différentes dimensions dans leur pratique.

Fait à souligner, parmi les 42 ateliers proposés, ceux portant sur l'accompagnement des enseignantes et enseignants dans leur développement professionnel à l'ère du numérique et sur l'intégration de pratiques stimulantes ont été parmi les plus populaires de cette édition. Par ailleurs, pour qu'un maximum de personnes bénéficient de cette offre de formation, le Ministère rendra disponibles dans les prochains jours plusieurs ateliers sur la plateforme de l'événement. Les détails se trouvent sur le site Web du Plan d'action numérique.

Citations :

« Le numérique représente une valeur ajoutée incontournable dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Je suis très fier de constater la forte participation des enseignantes et enseignants à cet événement. Je suis convaincu que ces ateliers de formation mettent en lumière le potentiel du numérique pour mieux répondre aux enjeux actuels. C'est en partageant les bonnes pratiques que nous favoriserons la réussite de nos élèves. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La transformation numérique s'opère au Québec et cette Journée du numérique en éducation en est la preuve. Je suis fier de l'engagement des professionnels du réseau de l'éducation qui ont l'importante responsabilité de préparer, d'éduquer et d'accompagner les élèves dans ce monde de plus en plus numérique. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Fait saillant :

La cinquième édition de la Journée du numérique en éducation se déroulera le 3 novembre 2023.

