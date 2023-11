Innovation pédagogique - Près de 2 500 participants à la cinquième édition de la Journée du numérique en éducation

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Cette année encore, le ministère de l'Éducation soutient le développement de la culture numérique au sein de son réseau grâce à la cinquième édition de la Journée du numérique en éducation. Toujours très populaire, cette journée de formation offerte en mode hybride, soit des ateliers en ligne et des ateliers en présence, a permis à près de 2 500 enseignants, professionnels de l'éducation et gestionnaires scolaires du réseau de l'éducation ainsi qu'aux étudiants universitaires en éducation d'améliorer leur utilisation du numérique à des fins pédagogiques et de gestion.

La conférence d'ouverture de la journée a été confiée à M. Matthieu Dugal, animateur de l'émission Moteur de recherche. Les participantes et participants ont ensuite eu l'occasion de développer leur compétence numérique et ses différentes dimensions grâce aux 45 ateliers proposés. Par ailleurs, pour qu'un maximum de personnes bénéficient de cette offre de formation, le Ministère rendra disponibles, dans les prochains jours, plusieurs ateliers sur sa chaîne YouTube. Les détails se trouvent sur la page Web de l'événement .

Citations :

« Encore une fois, le réseau de l'éducation répond présent à cette journée de formation pertinente et collée sur la réalité d'aujourd'hui. Le numérique est présent plus que jamais dans nos vies ainsi que dans celles de nos jeunes. La Journée du numérique en éducation représente un réel levier pour outiller le personnel enseignant, les professionnels de l'éducation et les gestionnaires scolaires dans leur intégration du numérique. Je félicite les participantes et participants d'inclure le numérique dans la réussite éducative de nos élèves! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« La Journée du numérique en éducation connaît un réel succès année après année. En tant que ministre de la Cybersécurité et du Numérique, je ne peux que me réjouir de la réussite d'une journée de formation et de découvertes comme celle-ci. Cette journée permet de placer les immenses possibilités du numérique au centre des discussions et des façons de faire en éducation. J'espère que les participants y découvriront de nouvelles idées à intégrer à leur pratique quotidienne et qu'ils en feront part à leurs collègues! »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Complément d'information :

La sixième édition de la Journée du numérique en éducation se déroulera le 1er novembre 2024.

