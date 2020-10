Grâce à l'IA, la laveuse à chargement frontal dotée de l'IA ThinQ MD de LG compare les informations à plus de 20 000 points de données pour programmer le cycle de lavage optimal, sélectionner les paramètres de séchage les plus adaptés et ainsi obtenir les meilleurs résultats possibles, ce qui améliore le nettoyage et prolonge la durée de vie des vêtements de 15 %.

« Il est utile de bien comprendre les étiquettes des vêtements et de savoir comment laver les différents tissus pour prolonger la durée de vie des vêtements et moins en jeter », souligne Ashley Audisho, directrice principale de marque chez LG Electronics Canada. « Nous voulions commercialiser l'innovation pour aider les Canadiens à ne plus faire leur lavage à l'aveuglette et à garder leurs vêtements préférés plus longtemps. »

Propulsée par la technologie de l'IA, la laveuse à chargement frontal programme le cycle de lavage de manière à utiliser des mouvements, des températures et des durées de lavage sur mesure, pour un cycle de lavage optimal. La nouvelle fonctionnalité conviviale ezDispenseMC de LG simplifie le dosage du détergent en ajoutant automatiquement la quantité exacte de détergent liquide et d'assouplissant selon la taille de chaque brassée, à des moments précis au cours du cycle de lavage. La laveuse peut stocker jusqu'à 18 brassées de détergent, ce qui permet de réduire au minimum le nombre de remplissages avant chaque brassée.

Cet ensemble intelligent de laveuse et de sécheuse se connecte à Amazon et à Google par l'intermédiaire de l'application mobile ThinQMD de LG et envoie des notifications lorsqu'il ne reste plus assez de détergent, lorsque le cycle de lavage est terminé ou pour indiquer combien de temps il reste, entre autres. Et quand vient le temps du séchage, l'application mobile ThinQ, qui inclut une fonction de jumelage intelligent Smart PairingMC, déclenche automatiquement le cycle de séchage optimal, compatible avec le cycle de lavage qui vient d'être utilisé.

La nouvelle laveuse à chargement frontal dotée de l'IA ThinQMD de LG offre des fonctionnalités pratiques supplémentaires qui aident les utilisateurs à gagner du temps et offrent un rendement supérieur :

La fonctionnalité Direct Drive MC avec IA de LG détecte le poids et la douceur des tissus de chaque brassée, en utilisant l'IA et des capteurs avancés pour reconnaître les types de tissus de chaque brassée.

avec IA de LG détecte le poids et la douceur des tissus de chaque brassée, en utilisant l'IA et des capteurs avancés pour reconnaître les types de tissus de chaque brassée. La technologie TurboWash MC 360 fait appel à des jets puissants qui sont projetés de plusieurs angles pour faire pénétrer le détergent plus profondément dans les tissus et offrir un nettoyage complet - même pour les grosses brassées - en moins de 30 minutes.

360 fait appel à des jets puissants qui sont projetés de plusieurs angles pour faire pénétrer le détergent plus profondément dans les tissus et offrir un nettoyage complet - même pour les grosses brassées - en moins de 30 minutes. La laveuse à chargement frontal est compatible avec le système sur piédestal TWINWashMC de LG, qui peut s'installer dessous; il est ainsi possible de laver deux brassées de linge à la fois : une petite dans la laveuse compacte sur piédestal TWINWashMC de LG, et une plus grosse dans la laveuse principale.

La laveuse et la sécheuse à chargement frontal dotées de l'IA ThinQMD de LG sont en vente chez tous les grands détaillants d'appareils électroménagers. Pour connaître le prix et obtenir de plus amples renseignements sur les produits, cliquez ici.

* Selon des tests indépendants réalisés par Intertek, qui a comparé la performance des modèles WM4500HBA et WM3900HWA de LG lors d'un cycle normal de 8 livres de vêtements. Les résultats peuvent différer selon la composition de la brassée et les facteurs environnementaux.

* Sur la base de brassées de 8 à 12 livres. Toujours utiliser un détergent HE (haute efficacité) avec cette laveuse.

À propos du sondage

Léger a réalisé ce sondage omnibus auprès de plus de 1 500 répondants canadiens entre le 19 et le 21 juin 2020 en utilisant le panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger est composé d'environ 400 000 membres à l'échelle nationale et présente un taux de rétention de 90 %. La marge d'erreur de cette étude était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr.

À propos des appareils électroménagers pour la maison et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des climatiseurs et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe. LG est déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs du monde entier en proposant des produits soigneusement conçus, y compris des réfrigérateurs, des laveuses, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés, des climatiseurs, des purificateurs d'air et des déshumidificateurs. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi que des économies considérables, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Sara Meikle, [email protected], 416 575-3678; Shaday Livingston, [email protected], 416 319-2118

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en