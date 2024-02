INNOVAGRO ÉQUIPE SES SERRES HAUT DE GAMME AVEC LES LUMINAIRES DEL DE SOLLUM

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Ayant récemment acquis son premier client dans l'industrie du cannabis, Sollum® a été sélectionné par Innovagro, son premier client dans l'industrie du chanvre. Face à des défis et à des pressions identiques à ceux de la production de cannabis, Innovagro a pris la décision de remplacer ses luminaires au sodium haute pression (SHP) et aux halogénures métalliques (HM) plus conventionnels par la technologie de luminaires DEL dynamique afin de mieux contrôler le spectre et l'intensité de la lumière.

La diversité des clients dans les secteurs des produits pour la peau, des cosmétiques et des soins thérapeutiques d'Innovagro témoigne de la polyvalence et de la multiplicité des applications des produits à base de chanvre. Basée à Sainte-Sophie, au Québec (Canada), l'entreprise dispose de serres équipées de technologies de haute performance, et son exploitation est guidée par des valeurs de durabilité et la production éthique. Dans ce contexte, choisir la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum est tout à fait judicieux, car elle remplace les luminaires HPS et MH actuellement utilisés par Innovagro qui eux, présentent des limitations importantes.

« Nos producteurs sont au fait des recherches et des développements les plus récents dans le secteur du chanvre et, à ce titre, nous savons que l'adoption d'une solution d'éclairage dynamique DEL nous permettra de mieux contrôler la qualité de notre produit », déclare Bruno Fettweis, PDG d'Innovagro. « La solution de Sollum nous permet de mettre en place une multitude de recettes de lumière et de modifier avec précision le spectre et l'intensité des luminaires au fil du temps. C'est ainsi que nous pouvons mieux répondre aux besoins de nos cultures à différents stades de croissance ; ce niveau de contrôle est impossible avec notre système d'éclairage actuel. »

« Le chanvre est l'une des cultures les plus utiles car on le retrouve dans tellement d'industries différentes, que ce soit dans le textile, le papier ou l'alimentation », déclare Sam Soltaninejad, horticulteur en chef chez Sollum Technologies. « De la même manière, Sollum offre une solution d'éclairage polyvalente qui s'adapte à différents objectifs de croissance grâce à une variété de recettes lumineuses et à une compensation spectrale dynamique », poursuit-il. « Nous sommes très heureux qu'Innovagro voit tous les avantages de notre solution. »

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

