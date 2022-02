INNOCAP ET HEDGEMARK, UNE SOCIÉTÉ DE BNY MELLON, FORMENT LA PLUS IMPORTANTE PLATEFORME DE PLACEMENTS ALTERNATIFS AU MONDE

MONTRÉAL et NEW YORK, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Innocap Inc. (« Innocap ») a annoncé la conclusion d'une entente finale pour acquérir HedgeMark, une société de BNY Mellon, grâce à laquelle elle pourra créer une seule et unique plateforme technologique consacrée au placement alternatif et se positionner comme chef de file mondial de ce secteur. La disposition se faisant en contrepartie d'espèces et d'actions d'Innocap, BNY Mellon détiendra une participation minoritaire dans cette nouvelle superplateforme mondiale de 50 milliards de dollars US, qui permettra aux investisseurs institutionnels d'accéder à leurs placements alternatifs par l'intermédiaire de services de comptes gérés, tout en profitant de solutions d'investissement sur mesure, d'outils de contrôle bien pensés, d'une transparence accrue et de frais optimisés pour leurs portefeuilles.

BNY Mellon s'ajoutera ainsi à la liste des actionnaires d'Innocap, qui compte depuis longtemps la Caisse de dépôt et placement du Québec qui réinvestit dans la transaction, en plus de BNP Paribas, l'équipe de direction d'Innocap et celle de HedgeMark une fois la transaction conclue. En outre, Innocap a le plaisir de s'associer à deux nouveaux investisseurs institutionnels : le Fonds de solidarité FTQ et Gestion d'actifs mondiale Walter. Par leur appui à cette transaction, ces actionnaires réputés viennent confirmer qu'une plateforme d'investissement offre un accès incomparable aux investissements alternatifs.

Ce qui motive avant tout cette transaction est la volonté des deux entreprises de toujours mieux servir les organisations de renommée internationale qui composent leur clientèle de longue date. Depuis les trente dernières années, ce sont ces dernières qui ont inspiré Innocap et HedgeMark à devenir des chefs de file dans le domaine en misant sur un service à la clientèle hors pair. Les grands gagnants de cette transaction sont donc les clients, qui pourront profiter du talent, de la portée, de la flexibilité, de la technologie, de l'innovation et de la présence mondiale des deux firmes, tout en intégrant un vaste réseau de sociétés qui partagent leur vision.

Par cette acquisition, la force agile d'Innocap en placement alternatif s'alliera à l'extensibilité de HedgeMark, première plateforme de comptes gérés pour fonds alternatifs et leader en gestion de risque du secteur.

Forte d'un nouvel effectif de 300 professionnels chevronnés, d'une double expertise sectorielle et de technologies exclusives, Innocap profitera de précieuses ressources complémentaires qui accéléreront sa croissance. La possibilité d'opérer de façon indépendante, ciblée, agile et adaptable servira la priorité commune d'Innocap et de HedgeMark.

« Nous avons très hâte d'accueillir les employés de HedgeMark parmi nous au terme de la transaction, a déclaré François Rivard, président et chef de la direction d'Innocap. Cette alliance étroite va créer une plateforme d'investissement agile, adaptable et à la fine pointe du secteur, ce qui nous positionne parfaitement pour transformer l'industrie et profiter du changement massif qui est en train de s'opérer. Chez la clientèle institutionnelle, la tendance n'est plus aux fonds amalgamés, mais aux plateformes d'investissement, car ils souhaitent avoir un meilleur contrôle et une plus grande visibilité sur leurs placements. Nos clients profiteront aussi de nos capacités combinées en matière de technologie et de gouvernance pour travailler plus efficacement avec leurs parties prenantes. »

« Voilà une alliance tactique qui nous enchante au plus haut point, a affirmé Josh Kestler, futur président d'Innocap. Grâce à cette transaction, nous pourrons innover encore plus et collectivement accélérer la transformation du secteur qu'Innocap et HedgeMark mettent en œuvre depuis déjà de nombreuses années en amenant les investisseurs institutionnels à se servir de plateformes pour gérer la répartition de leurs investissements alternatifs et avoir plus de contrôle et de visibilité sur leurs actifs, tout en bénéficiant de solutions personnalisées. Notre superplateforme leur permettra d'innover et d'investir à plus grande échelle et avec plus de flexibilité, tout en gardant l'appui d'institutions comme BNY Mellon et d'autres grands actionnaires institutionnels. Nos clients, actuels et futurs, et nos employés sortiront gagnants de cette acquisition, qui favorise un investissement continu dans notre créneau commercial et accroît la flexibilité entourant les produits. »

« C'est un immense plaisir de collaborer avec une organisation aussi novatrice qu'Innocap, car nous demeurons déterminés à demeurer un fournisseur de premier plan dans le secteur de l'investissement alternatif. Nos clients, pour lesquels nous assurerons une transition en douceur, bénéficieront d'une riche gamme de solutions de comptes gérés par l'intermédiaire de cette superplateforme, a lancé Alan Flanagan, chef mondial des services en fonds de placement à BNY Mellon. L'annonce d'aujourd'hui illustre une nouvelle fois à quel point nous sommes engagés dans notre stratégie numérique, et déterminés à offrir à nos clients un modèle en architecture ouverte qui leur permette d'utiliser les meilleures solutions du secteur, dans tout l'écosystème des technologies financières, pour répondre à leurs besoins à la fois changeants et de plus en plus complexes. »

« Ce réinvestissement cadre parfaitement avec notre volonté d'accompagner l'expansion de nos sociétés en portefeuille afin de les propulser au prochain stade de leur croissance. Avec cette acquisition transformative menée par Innocap, on assiste aujourd'hui à la création d'un nouveau leader mondial basé au Québec, et nous sommes extrêmement fiers d'y contribuer », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable de la CDPQ.

Innocap et BNY Mellon continueront d'unir leurs forces pour combler les besoins de leur clientèle en mettant à profit leurs services respectifs, comme la garde de valeurs et l'administration. Cette décision reflète la stratégie de croissance axée sur les objectifs de BNY Mellon afin de continuer à offrir des solutions fiables et innovantes qui alimentent les écosystèmes financiers mondiaux aujourd'hui et demain.

Cette transaction est sujette à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions normales de clôture, et est prévue se clore au cours du premier semestre 2022.

À propos d'Innocap

Chef de file de la transformation du secteur financier, Innocap s'est donné pour mission de mettre à la disposition des investisseurs institutionnels des services et plateformes de comptes gérés qui leur permettent d'accéder à leurs actifs tout en profitant de solutions d'investissement sur mesure, d'outils de contrôle bien pensés, d'une transparence accrue et de frais optimisés pour leurs portefeuilles de placements alternatifs. Depuis une vingtaine d'années, Innocap est le partenaire de confiance d'investisseurs institutionnels qui comptent parmi les plus spécialisés de la planète. Elle est appuyée par BNP Paribas, la Caisse de dépôt et placement du Québec et son équipe de direction. Une liste à laquelle viennent s'ajouter d'autres actionnaires à long terme de renom grâce à cette transaction.

www.innocap.com/fr

