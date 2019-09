Inno-centre accueille Yasmine Abdelfadel à titre de Directrice des communications

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Inno-centre est heureux d'annoncer la nomination de Yasmine Abdelfadel à titre de Directrice des communications. Son mandat sera de contribuer au rayonnement de l'organisation, de ses activités et de ses succès. Pour Claude Martel, président d'Inno-centre, l'arrivée de Mme Abdelfadel « contribuera certainement à mieux faire connaître l'impact de nos services auprès de nos clients, de nos partenaires et des pouvoirs publics »

Professionnelle des communications et des affaires publiques, Yasmine Abdelfadel cumule des expériences en relations gouvernementales, en relations publiques et en relations médiatiques. Diplômée en science politique, elle a successivement été conseillère politique, attachée de presse et porte-parole de différents ministres provinciaux ainsi que Chef de cabinet du président de la Chambre des notaires du Québec.

« Je suis très heureuse de me joindre à l'équipe d'Inno-centre. Son apport à l'écosystème économique du Québec est important et je souhaite contribuer au déploiement de ses services, car ils font réellement une différence dans le quotidien des entreprises d'ici! » a déclaré Mme Abdelfadel.

Inno-centre : un soutien unique aux PME innovantes en croissance

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient partout au Québec à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Reconnu comme un des plus importants accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au Québec et au Canada, Inno-centre compte sur une équipe chevronnée, ayant une vaste gamme d'expertises sectorielles afin d'accompagner les entreprises d'ici dans leurs projets de croissance.

