Les produits proportionnels ont augmenté de 14 % à 213,7 M$ au T3 2020 comparativement au T3 2019.

Le BAIIA ajusté proportionnel a augmenté de 6 % à 151,4 M$ au T3 2020 comparativement au T3 2019.

Les perspectives de croissance sont intéressantes, les liquidités disponibles s'élevant à 387,2 M$.

Quatre projets sont en construction depuis le début officiel des activités de construction du projet éolien Griffin Trail de 225,6 MW en septembre 2020.

225,6 MW en septembre 2020. L'acquisition de Mountain Air a été réalisée le 15 juillet 2020.

Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens et concernent les activités poursuivies, sauf indication contraire.

LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») publie aujourd'hui ses résultats opérationnels et financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020.

« Nous sommes ravis d'annoncer le début de la construction du projet éolien Griffin Trail au Texas. Cet important projet, de même que le projet solaire d'envergure Hillcrest, en Ohio, le projet hydroélectrique Innavik, au Nunavik, et l'extension du parc éolien Yonne, en France, progressent tous très bien malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous croyons fermement en notre stratégie, qui consiste à combiner les activités de développement aux acquisitions stratégiques afin de non seulement créer plus de valeur, mais d'atteindre nos objectifs de croissance. »

Périodes de trois mois closes

les 30 septembre

Périodes de neuf mois closes

les 30 septembre

2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Production (MWh) 2 021 559

1 665 362

21 % 5 886 949

4 715 820

25 % Moyenne à long terme (MWh) (« PMLT ») 2 177 606

1 765 093

23 % 6 324 336

4 835 085

31 % Produits 162 651

142 814

14 % 445 280

413 926

8 % BAIIA ajusté1 108 524

107 351

1 % 304 279

305 842

(1) % Bénéfice net (perte nette) découlant 7 492

9 896



(41 005)

(4 977)



des activités poursuivies Bénéfice net (perte nette) 7 492

9 703



(41 005)

16 194



Bénéfice net ajusté (perte nette 13 376

13 585



9 319

(443)



ajustée) découlant des activités poursuivies Bénéfice net (perte nette) par action 0,06

0,09



(0,29)

0,10



attribuable aux propriétaires, de base et diluée(e) ($) Production proportionnelle (MWh)1 2 471 149

2 149 151

15 % 7 016 780

5 875 960

19 % Produits proportionnels1 213 736

186 904

14 % 570 111

511 520

11 % BAIIA ajusté proportionnel1 151 433

142 884

6 % 407 398

376 999

8 % Marge de BAIIA ajusté proportionnel1 70,9 % 76,4 %

71,5 % 73,7 %

Périodes de douze mois closes les 30 septembre



2020 2019 Variation Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation





229 152

213 585

7 % Flux de trésorerie disponibles1





95 612

100 455

(5) % Ratio de distribution1





124 % 93 %



1. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, la production proportionnelle, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA proportionnel, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mise en garde sur les mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'information.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Innergex tire parti de la diversification géographique et de la complémentarité des productions d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire.

Au troisième trimestre de 2020, la production proportionnelle s'est établie à 93 % de la PMLT, en hausse de 15 % par rapport à la même période l'an dernier. Les produits proportionnels ont augmenté de 14 % par rapport à l'an dernier, malgré la réduction imposée par BC Hydro à six centrales hydroélectriques. Cette augmentation est principalement attribuable à l'acquisition de Mountain Air conclue en juillet 2020, à l'acquisition de Salvador conclue en mai 2020, à l'apport plus élevé du parc éolien Foard City et du parc solaire Phoebe mis en service à la fin de 2019 et à la hausse des CIP proportionnels générés aux États-Unis. Le BAIIA ajusté est resté stable par rapport à la même période l'an dernier, à 108,5 M$, et le BAIIA ajusté proportionnel a augmenté de 6 % pour s'établir à 151,4 M$.

Le secteur de la production hydroélectrique a généré un BAIIA ajusté proportionnel de 88,2 M$, en baisse de 3 % comparativement à 91,0 M$ pour la même période l'an dernier. Malgré la réduction imposée par BC Hydro, les produits proportionnels du secteur sont restés stables à 106,7 M$. La production proportionnelle s'est établie à 89 % de la PMLT.

Le secteur de la production éolienne a enregistré un BAIIA ajusté proportionnel de 64,7 M$, en hausse de 33 % par rapport à 48,6 M$ pour la même période l'an dernier. Les produits proportionnels du secteur ont augmenté de 33 % pour s'établir à 87,9 M$. Cette augmentation est principalement attribuable à la mise en service du parc éolien Foard City en septembre 2019, à l'acquisition de Mountain Air et à l'augmentation de la production des installations en coentreprise aux États-Unis. La production proportionnelle s'est établie à 99 % de la PMLT.

Le secteur de la production solaire a généré un BAIIA ajusté proportionnel de 14,3 M$, en hausse de 5 % comparativement à 13,6 M$ pour la même période l'an dernier, en raison essentiellement de l'apport du parc solaire Phoebe mis en service en novembre 2019. Les produits proportionnels du secteur ont augmenté de 36 % pour s'établir à 19,2 M$. La production proportionnelle s'est établie à 92 % de la PMLT.

Les frais généraux et administratifs et les charges liées aux projets potentiels ont augmenté de 6,0 M$ au cours du trimestre afin de soutenir la croissance de la Société.

La situation financière d'Innergex demeure solide, et aucune dette importante ne vient à échéance avant 2023. L'accent continue d'être mis sur le développement, l'acquisition et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable qui génèrent des flux de trésorerie constants et offrent un rendement sur le capital investi attrayant et ajusté au risque.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES ET RATIO DE DISTRIBUTION

Le tableau suivant résume les éléments à ajouter ou à soustraire pour établir les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution normalisés :



Période de douze mois close le 30 septembre 2020 (en millions de dollars canadiens) Flux de trésorerie

Dividendes

Ratio de distribution

Flux de trésorerie disponibles et ratio de distribution 96

119

124 % Ajouter (déduire) les éléments suivants :









Réduction de BC Hydro 15

--



Diminution des paiements d'intérêts liés aux facilités de (11)

--



crédit renouvelables de la Société Augmentation des dividendes attribuable à Hydro-Québec --

(19)



Flux de trésorerie disponibles et ratio de distribution - normalisés 100

100

100 %

La Société considère que les flux de trésorerie disponibles de 95,6 M$ ne sont pas représentatifs de la capacité actuelle de génération de trésorerie de ses activités.

Le tableau ci-dessus normalise les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution en tenant compte de l'incidence défavorable sur le BAIIA ajusté proportionnel de la réduction imposée par BC Hydro en 2020 et de l'augmentation des dividendes trimestriels découlant principalement de l'émission de 34 636 823 actions ordinaires à la suite du placement privé d'Hydro-Québec, alors qu'une grande partie des fonds n'ont pas encore été investis dans des projets générateurs de trésorerie ou ont été utilisés pour des acquisitions récentes qui n'ont pas encore contribué aux flux de trésorerie disponibles de la Société. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une diminution des charges d'intérêts liées aux facilités de crédit renouvelables de la Société à la suite du placement privé d'Hydro-Québec.

MISE À JOUR AU SUJET DE LA COVID-19

Innergex a mis en place de nombreuses mesures afin de protéger son personnel, ses fournisseurs et ses partenaires d'affaires contre la COVID-19.

Les activités de production d'électricité se sont poursuivies dans tous les secteurs, car elles ont été considérées comme des services essentiels dans toutes les régions où nous exerçons nos activités.

BC Hydro a envoyé des avis de réduction pour certaines centrales hydroélectriques pour la période du 22 mai 2020 au 20 juillet 2020. Selon BC Hydro, la pandémie de COVID-19 actuelle et les mesures gouvernementales connexes prises en réponse à celle-ci constituent un événement de « force majeure » en vertu des contrats d'achat d'électricité (« CAÉ »), et engendrent une situation où BC Hydro n'est pas en mesure d'accepter ou d'acheter de l'électricité en vertu des CAÉ. Innergex conteste que la pandémie actuelle et les mesures gouvernementales connexes empêchent de quelque façon que ce soit BC Hydro de respecter ses obligations d'accepter et d'acheter de l'électricité en vertu des CAÉ ou lui permettent d'invoquer les dispositions de « force majeure » des CAÉ pour suspendre ces obligations. Innergex s'est conformée à la demande de réduction de BC Hydro, mais l'a fait sous toute réserve et cherchera à faire valoir ses droits en vertu des CAÉ.

Notre production d'énergie renouvelable est vendue principalement par l'entremise de contrats d'achat d'électricité, qui comprennent une protection suffisante pour éviter une réduction importante de la demande, à des contreparties fiables et aucun problème de crédit n'est prévu. La Société n'a donc pas l'intention de procéder à des changements de personnel et elle compte maintenir les salaires et les avantages.

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020, les produits tirés de l'énergie admissibles réels qui auraient été générés dans les installations en l'absence des réductions mentionnées ci-dessus demandées par BC Hydro s'élèvent respectivement à 3,0 M$ (3,6 M$ sur la base des produits proportionnels) et à 13,0 M$ (14,8 M$ sur la base des produits proportionnels).

Les coûts directs des mesures liées à la COVID-19 mises en œuvre par Innergex et les économies potentielles découlant de la réduction des déplacements ont été négligeables.

Malgré des mesures de sécurité supplémentaires qui entraînent des retards mineurs, les activités de nos quatre installations en construction se sont poursuivies ou ont repris sans interruption au cours du troisième trimestre. L'annonce récente du confinement par le gouvernement français le 28 octobre 2020 pourrait entraîner des retards dans les travaux de construction de Yonne II, principalement en raison de la fermeture des frontières.

MISE À JOUR AU SUJET DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

(Au 10 novembre 2020)

Acquisition : Le 15 juillet 2020, la Société a réalisé l'acquisition de toutes les actions de catégorie B d'un portefeuille de six parcs éoliens en exploitation dans le comté d'Elmore, en Idaho, aux États-Unis (« acquisition de Mountain Air ») pour un prix d'achat de 56,8 M$ US (77,3 M$ CA).

Activités de construction :

Le projet solaire Hillcrest (Ohio) est achevé à environ 65 %, et tout le matériel important a été reçu sur le terrain. L'investisseur participant au partage fiscal a effectué un placement initial de 22,4 M$ US (29,8 M$ CA), ce qui représente 20 % du montant total de son placement au 29 octobre 2020. La mise en service commerciale complète est prévue pour le premier trimestre de 2021.

L'excavation de la route d'accès à la centrale, de la centrale et du canal de fuite a commencé et progresse bien au projet hydroélectrique Innavik (Québec). Le 4 novembre 2020, le projet a conclu une entente de financement de construction et de crédit à long terme de 92,8 M$. La mise en service commerciale est prévue en 2022.

Les plateformes de grue, la zone de stockage, les routes d'accès et les trois fondations sont maintenant terminées au projet éolien Yonne II (France), et les travaux d'érection ont commencé pour les trois tours. La mise en service commerciale est prévue pour la fin du premier trimestre de 2021.

Les travaux sur le terrain ont commencé en septembre pour le projet éolien Griffin Trail (Texas), notamment la construction des routes, des fondations des éoliennes et du bâtiment d'exploitation et d'entretien. La mise en service commerciale est prévue pour le troisième trimestre de 2021.

Projets en développement : À Hawaii, les projets solaires et de stockage d'énergie par batteries Barbers Point et Kahana ont tous deux signé des contrats d'achat d'électricité (« CAÉ ») avec Hawaiian Electric Company, Inc. qui sont assujettis à l'approbation de la Public Utilities Commission (« PUC »). Le processus de sélection du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction est en cours pour les projets solaires et de stockage d'énergie par batteries Paeahu et Hale Kuawehi. Le CAÉ de Paeahu a été approuvé par la PUC au cours du trimestre. En France, le fournisseur de batterie a été sélectionné et des négociations exclusives sont en cours pour le projet de stockage par batterie autonome Tonnerre.

DÉCLARATION DE DIVIDENDE

Le tableau suivant présente les dividendes qui seront versés par la Société le 15 janvier 2021 :

Date de l'annonce Date de clôture des

registres Date du paiement Dividende par

action ordinaire Dividende par

action privilégiée de

série A Dividende par

action privilégiée de

série C 10 novembre 2020 31 décembre 2020 15 janvier 2021 0,1800 $ 0,2255 $ 0,359375 $

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes ainsi que le rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 d'Innergex sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et à la section « Investisseurs » du site Web de la Société à l'adresse www.innergex.com.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 75 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 742 MW (puissance installée brute de 3 694 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 10 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 555 MW (puissance installée brute de 629 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont quatre installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 871 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la production d'énergie de la Société, à ses projets potentiels, aux développements, à la construction et au financement fructueux (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal), des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes de demandes de propositions, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés non audités pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Toutefois, certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des résultats pour différentes périodes. La quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, les flux de trésorerie disponibles, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2020.

