Sélection par la plus grande société minière du Chili, marquant un moment charnière dans la trajectoire d'Innergex en suscitant l'intérêt de clients de premier plan.

Des revenus garantis sur une période de 15 ans, soutenus par notre portefeuille de projets et d'actifs renouvelables multi-technologiques pour une approche de risques atténués.

Le contrat garantit des revenus stables à long terme pour le portefeuille, améliorant le profil global sous contrats et de flux de trésorerie tout en offrant la possibilité de construire de la puissance supplémentaire.

LONGUEUIL, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) « Innergex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté 350 GWh par année dans le cadre du dernier appel d'offres de Codelco au Chili, réaffirmant ainsi son statut de fournisseur d'énergie renouvelable de premier plan dans ce pays. Selon les termes du contrat, Innergex fournira à Codelco (S&P: BBB+) de l'énergie propre produite par son portefeuille d'actifs et de projets en développement de 2026 à 2040.

« L'obtention d'un contrat d'achat d'électricité à grande échelle comme celui-ci souligne la réputation d'Innergex en tant que fournisseur de premier plan de solutions énergétiques durables au Chili », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Grâce au portefeuille solide et diversifié que nous avons cultivé avec diligence au fil des ans, nous sommes maintenant bien positionnés pour nous engager avec des clients de premier plan, y compris le plus grand producteur de cuivre au monde. Alors que la demande d'énergie propre continue d'augmenter, Innergex s'engage à fournir des solutions innovantes qui soutiennent le développement durable et contribuent à rendre l'industrie minière plus verte. »

La nature à long terme du contrat d'achat d'électricité améliore encore la qualité et la résilience des flux de trésorerie d'Innergex. En garantissant des revenus équivalents à 135 MW de puissance installée éolienne et solaire au Chili, ce contrat contribue directement aux cibles de croissance d'Innergex.

Avec 705 MW de puissance installée au Chili, dont 50 MW de stockage par batteries complémentaire, et environ 620 MW de projets à différents stades de développement, Innergex développe, détient et exploite l'un des plus grands portefeuilles d'énergie exclusivement renouvelable du pays. Son portefeuille entièrement diversifié d'actifs hydroélectriques, éoliens, solaires et de stockage par batteries, répartis stratégiquement dans tout le pays, fournit des solutions énergétiques fiables et 100 % propres pour répondre à une demande croissante de production d'énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui lui a valu d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 87 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 600 MW (puissance installée brute de 4 234 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 41centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 10 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 728 MW (puissance installée brute de 826 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 295 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 071 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant les informations prospectives

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les produits, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes d'appels d'offres, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture économique favorable et des conditions favorables du marché des capitaux, des prix moyens au comptant du marché conformes aux courbes de prix externes et aux prévisions internes, de l'absence de fluctuations importantes du taux de change présumé entre le dollar américain et le dollar canadien, de l'absence de variations importantes des taux d'intérêt, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, et l'achèvement, en temps voulu, de l'approvisionnement en matériel, absence d'intervention politique et réglementaire défavorable, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Innergex, Karine Vachon, Directrice principale - Communication et ESG, +1 438 887-0912, [email protected], www.innergex.com; Naji Baydoun, Directeur - Relations avec les investisseurs, +1 438 871-7067, [email protected]