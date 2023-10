Clôture d'un engagement initial de participation au partage fiscal de 322,7 M$ US (441,6 M$ CA) et d'apports de paiements à l'utilisation avec J.P. Morgan et Capital One

Les activités de construction sur le site progressent très bien et respectent l'échéancier

LONGUEUIL, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture d'un engagement initial de participation au partage fiscal (l'« investissement initial ») de 322,7 M$ US (441,6 M$ CA) avec J.P. Morgan et Capital One (les « investisseurs participant au partage fiscal ») pour le projet éolien Boswell Springs de 329,8 MW situé dans le Wyoming, États-Unis (le « Projet »). Les investisseurs participant au partage fiscal se sont engagés à financer l'investissement initial lors de l'achèvement substantiel et à effectuer des apports de paiements à l'utilisation lors de la génération de crédits d'impôts à la production (l'« apport de paiements à l'utilisation ») sur une période de 10 ans.

« Cet engagement de participation au partage fiscal complète les activités de financement du projet Boswell Springs, l'une des initiatives de financement à court terme d'Innergex visant à augmenter les liquidités de la Société », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous sommes fiers de nous associer pour la première fois à J.P. Morgan et Capital One en tant qu'investisseurs participant au partage fiscal, car cela démontre la capacité d'Innergex à attirer de nouveaux investisseurs. Nous avons tout le soutien financier nécessaire pour réussir la construction de ce grand projet éolien d'ici la fin de 2024. Les travaux sur le site progressent bien et nos équipes sont déterminées à livrer le projet dans les délais prévus. Au fil des ans, Innergex a prouvé son expertise dans la création de structures financières qui comprennent des financements de construction sans recours et des investissements de participation au partage fiscal pour soutenir son expansion. Nous pensons que nous sommes bien placés pour poursuivre notre croissance en tant que développeur de projets d'énergie renouvelable rentables aux États-Unis et dans nos autres marchés clés. »

La construction de Boswell Springs progresse bien, alors que les activités de 2023 touchent à leur fin. L'installation du réseau collecteur est achevée à 90 %, tandis que l'épissage est en cours. Les travaux sur les routes d'accès sont terminés, et toutes les fondations ont été coulées. La ligne de raccordement progresse également, avec plus de 80 % des structures en place et l'installation des conducteurs à 61 %.

Le 14 juillet 2023, Innergex a conclu le financement de la construction pour un montant de 534 M$ US (730 M$ CA), y compris un crédit-relais contracté dans le cadre de la participation au partage fiscal de 322,7 M$ US (441,6 M$ CA) et un emprunt sans recours de 10 ans de 203 M$ US (278 M$ CA) pour le projet éolien Boswell Springs, desquels une tranche de 103 M$ US (141 M$ CA) a été utilisée pour rembourser le capital contribué en trop par Innergex et pour réduire les facilités de crédit renouvelables de la Société.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation du projet éolien Boswell Springs devraient atteindre environ 22 M$ US (30 M$ CA) sur une base annuelle. De plus, le projet devrait bénéficier de crédits d'impôts à la production (« CIP ») de 110 %, ce qui devrait contribuer annuellement environ 42 M$ US (57 M$ CA), indexés à l'inflation sur une période de 10 ans, incluant le bonus de 10 % des CIP pour les communautés énergétiques. Il est également prévu que le Projet soit éligible au bonus de CIP de 10 % pour le contenu domestique, ce qui pourrait contribuer 3,8 M$ US (5,2 M$ CA) supplémentaires annuellement indexés à l'inflation sur une période de 10 ans et qui pourrait être transférable.

L'électricité produite par le projet éolien de Boswell Springs sera vendue dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 320 MW sur 30 ans signé avec PacifiCorp, une filiale de Berkshire Hathaway. La date de mise en service commerciale est prévue au cours du quatrième trimestre 2024.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

