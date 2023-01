Entrée en vigueur d'un contrat d'achat d'électricité de 30 ans avec un service public de grande qualité et qui a une bonne dotation en capital

Une fois construit, le projet éolien devrait contribuer à améliorer le flux de trésorerie disponible par action et le ratio de distribution d'Innergex

Le processus de financement et d'investissement au partage fiscal progresse bien et les activités de construction sur le site s'intensifieront au cours du deuxième trimestre 2023

LONGUEUIL, QC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a rempli toutes les conditions requises pour que le contrat d'achat d'électricité (« CAÉ ») de Boswell Springs entre en vigueur. Le CAÉ de 320 MW sur 30 ans a été signé avec PacifiCorp, une filiale de Berkshire Hathaway (cote de crédit S&P : A), pour l'électricité qui sera produite par le projet éolien dans l'est du Wyoming. La date de mise en service commerciale est prévue au cours du quatrième trimestre 2024.

« Il s'agit d'une nouvelle étape dans la réalisation de notre projet phare Boswell Springs aux États-Unis, un projet éolien qui devrait apporter des rendements importants à Innergex et contribuer à l'amélioration de notre ratio de distribution », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous sommes très heureux de ce contrat avec PacifiCorp car il démontre notre aptitude à les accompagner dans l'atteinte des objectifs de décarbonisation des États de l'Ouest. Nous sommes convaincus que ce CAÉ apportera une valeur économique et environnementale stable à long terme pour les deux partenaires. »

Les coûts de construction totaux du projet éolien Boswell Springs devraient s'élever à 544 M$ US (728,2 M$ CA), dont 41 M$ US (54,5 M$ CA) ont déjà été investis. Le financement total, y compris la participation au partage fiscal, devrait s'élever à environ 90 % des coûts totaux, et le reste de la participation du commanditaire qui n'a pas encore été investi sera financé par les facilités de crédit renouvelables d'Innergex. Le processus de financement et d'investissement au partage fiscal progresse bien, et les activités de construction sur le site s'intensifieront au cours du deuxième trimestre 2023.

En excluant toute structure de financement qui n'a pas encore été conclue, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation du projet éolien Boswell Springs devraient atteindre environ 22,6 M$ US (30,3 M$ CA) sur une base annuelle. Le projet devrait également bénéficier de 100 % des crédits d'impôt à la production (« CIP ») des États-Unis, ce qui devrait représenter une contribution annuelle approximative de 39,2 M$ US (52,5 M$ CA), indexée à l'inflation sur une période de 10 ans. Cette contribution des CIP ne tient pas compte des crédits supplémentaires potentiels pour le contenu national ou les communautés énergétiques. Des directives du département du Trésor américain seront nécessaires pour clarifier les exigences relatives aux primes pour le contenu national et les zones qualifiées de communautés énergétiques.

L'achat d'éoliennes GE Renewable Energy a été sécurisé, tandis que les processus de demande de permis et de sélection de l'entrepreneur en IAC ont été achevés.

Le projet Boswell Springs a été sélectionné à la suite d'un processus d'appel d'offres toutes sources 2020 de PacifiCorp, lancé en juillet 2020.

Mise à jour des prévisions pour 2022

La Société établit des cibles au moyen de certaines hypothèses afin de donner aux lecteurs une indication de ses activités commerciales et de sa performance d'exploitation future. La Société a révisé ses cibles pour l'exercice 2022 le 3 août 2022. Le 22 février 2023, Innergex publiera ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice financier s'étant terminés le 31 décembre 2022. Sur la base des informations préliminaires actuellement disponibles, les résultats devraient être conformes aux projections d'Innergex d'août 2022, à l'exception des projections relatives à la production1 (en GWh) et aux flux de trésorerie disponibles par action1. Bien que l'examen financier soit toujours en cours, la cible de croissance de la production (en GWh) devrait augmenter d'environ 13 % comparativement à la cible de 22 % divulguée en août 2022. Les flux de trésorerie disponibles par action devraient être environ 10 % de moins que la cible de 0,75 $ communiquée en août 2022. Dans chaque cas, les différences résultent principalement des niveaux hydrologiques exceptionnellement bas en Colombie-Britannique au cours de la dernière partie de 2022 et de la promulgation de la nouvelle loi de finances rectificative 2022 en France qui vise à partager avec l'État français les revenus supplémentaires constatés pour certains contrats d'achat d'électricité. Nous renvoyons le lecteur à l'analyse des risques et incertitudes d'Innergex disponible sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport annuel 2021. Les chiffres définitifs sont soumis à l'achèvement de l'audit annuel d'Innergex.



1 Ces mesures ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. La production est un indicateur de rendement clé utilisé par la Société qui ne peut pas faire l'objet d'un rapprochement avec une mesure reconnue par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2022 pour plus d'information.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 634 MW (puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 731 MW (puissance installée brute de 768 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 745 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 8 513 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en cours de construction, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les flux de trésorerie disponibles par action prévus, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes d'appels d'offres, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité. Veuillez vous reporter à la section 1 « Faits saillants » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 30 juin 2022 et à la section 5 « Perspectives » du rapport de gestion annuel pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses utilisées à l'égard des cibles de croissance pour 2022 et des perspectives du plan stratégique 2020-2025.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2022.

