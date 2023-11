Financement de projet sans recours de 185,5 M$ dont l'échéance est fixée à 2038 et 2043

LONGUEUIL, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a conclu un financement de projet sans recours de 185,5 M$, dont 179,9 M$ en prêts à terme à un taux d'intérêt effectif de 6,14 % et une facilité de réserve de 5,5 M$, tous deux avec La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie ») pour financer un portefeuille de centrales hydroélectriques canadiennes non grevés de dettes en exploitation comprenant les centrales Gilles-Lefrançois, Miller Creek et Rutherford Creek. Les prêts à terme doivent arriver à échéance en 2038 et 2043, ce qui correspond à la durée restante des contrats d'achat d'électricité des installations. Le produit sera principalement utilisé pour rembourser la facilité de crédit renouvelable de la Société, ce qui permettra de réduire l'effet de levier de la Société.

« Cette étape souligne notre engagement à renforcer notre situation financière et à assurer une flexibilité financière à long terme pour poursuivre notre croissance », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « En finançant des actifs non grevés, nous prenons des mesures proactives pour réduire considérablement notre dette corporative. En plus de cette étape importante, nous sommes fiers de souligner nos récentes réalisations, notamment l'obtention du financement pour notre projet éolien Boswell Springs et la conclusion d'une entente de partenariat à long terme en France. Ceci montre comment nous avons exécuté notre stratégie de financement pour augmenter nos liquidités, et comment nous sommes sur la bonne voie pour poursuivre notre croissance. »

« Nous sommes très heureux de soutenir Innergex dans le cadre de ce financement d'installations hydroélectriques renouvelables », a déclaré Brian Allison, vice-président exécutif et chef des placements de Canada Vie. « Nous sommes engagés dans une stratégie d'investissement qui génère de la valeur tout en soutenant la sécurité énergétique, la transition et la durabilité au Canada. »

Actifs financés

Actifs hydro Région Puissance installée brute (MW) Mise en service Date d'expiration du contrat d'achat d'électricité Gilles-Lefrançois Québec 24 1999 2039 Miller Creek Colombie-Britannique 33 2003 2043 Rutherford Creek Colombie-Britannique 50 2004 2044

Détails du financement :

Une tranche de prêt à terme de 59,4 M$ venant à échéance en 2038 ; et

Une tranche de prêt à terme de 120,5 M$ venant à échéance en 2043 ;

À un taux d'intérêt effectif combiné de 6,14 % ;

Amortis sur 20 ans, dont 39 % à l'échéance ;

Ainsi qu'une facilité de réserve de 5,5 M$.

A propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui a valu à Innergex d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 86 d'actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 579 MW (puissance installée brute de 4 226 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 747 MW (puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 355 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 9 939 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Renseignements: Jean Trudel, Chef de la direction financière, +1 450 928-2550, poste 1252, [email protected]; Karine Vachon, Directrice principale - Communications, +1 450 928-2550, poste 1222, [email protected], www.innergex.com