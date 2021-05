LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2021 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que le tribunal de district du comté de Harris, au Texas, a rejeté la demande d'injonction interlocutoire déposée le 21 avril 2021, enjoignant la contrepartie ayant fourni les contrats de couverture de prix de l'électricité des parcs éoliens de Flat Top dans le comté de Mills et de Shannon dans le comté de Clay (ci-après appelés conjointement les « Projets ») à suspendre l'exercice de tout recours, y compris la saisie, à l'encontre des Projets à la suite d'un défaut de paiement allégué, lequel a été formellement contesté par les Projets, à la suite des conditions météorologiques hivernales extrêmes sans précédent et de la défaillance des marchés de l'électricité qui en a découlé, ayant paralysé l'État du Texas en février 2021 (officieusement appelée la tempête hivernale Uri). Innergex détient une participation de commanditaire de 51 % dans le parc éolien Flat Top et de 50 % dans celui de Shannon.

À cause de la décision du tribunal, la contrepartie ayant fourni les contrats de couverture de prix de l'électricité des Projets ne sera pas empêchée d'exercer l'un ou l'autre de ses recours, y compris la saisie.

Pour davantage d'information sur les conséquences financières de l'exécution des recours, y compris la saisie, veuillez vous référer à la section d'informations supplémentaires ajoutée au rapport du premier trimestre 2021 disponible sur le site web de la Société à https://www.innergex.com/wp-content/uploads/2021/05/INE_Q1_2021_REPORT_FR.pdf.

La Société va communiquer davantage d'informations financières découlant de cette situation, une fois que la contrepartie aura exercé ses recours, en temps opportun.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 76 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 747 MW (puissance installée brute de 3 701 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 33 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 551 MW (puissance installée brute de 623 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont trois installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 875 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

