LONGUEUIL, QC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») et HQI US Holding LLC, filiale d'Hydro-Québec (« Hydro-Québec »), sont heureuses d'annoncer la conclusion de l'acquisition conjointe à parts égales annoncée précédemment du portefeuille d'actifs hydroélectriques de 60 MW de Curtis Palmer (« Curtis Palmer » ou les « centrales ») dans l'État de New York, pour une contrepartie totale de 318,4 M$ US (393,4 M$), incluant des ajustements de trésorerie et de fonds de roulement de 9,2 M$ US (11,4 M$).

Les centrales se composent de deux installations hydroélectriques au fil de l'eau, Curtis Mills (12 MW) et Palmer Falls (48 MW). Curtis Palmer a un contrat d'achat d'électricité visant l'énergie, les certificats d'énergie renouvelable (« CER ») et la puissance avec Niagara Mohawk Power Corporation. Les 5 employés travaillant actuellement aux centrales se joignent à l'équipe d'Innergex. Cette acquisition conjointe est la première réalisée dans le cadre de l'Alliance stratégique formée par Innergex et Hydro-Québec en 2020.

« Première acquisition réalisée dans le cadre de l'Alliance stratégique avec Hydro-Québec, Curtis Palmer est la preuve de l'excellente collaboration entre nos équipes et du plein potentiel de l'Alliance stratégique dans la stratégie de croissance d'Innergex, » a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Ensemble, nous continuerons à unir nos forces et nos expertises et à travailler à notre objectif commun d'accroître notre participation à la transition énergétique et de créer de la valeur grâce à des actifs de grande qualité. »

« Conjointement avec Innergex, nous avons saisi l'occasion d'acquérir des actifs stratégiques qui généreront des rendements attrayants pour le Québec et continuons la collaboration dans le cadre de notre alliance. En investissant directement dans des installations de production hydroélectrique dans l'État de New York, nous renforçons nos liens commerciaux importants avec celui-ci et poursuivons nos efforts qui visent à développer la place des énergies renouvelables en Amérique du Nord » souligne Pierre Despars, vice-président - stratégies d'entreprise et développement des affaires d'Hydro-Québec.

Les centrales devraient réaliser un BAIIA ajusté annuel moyen de 42,5 M$ US (52,5 M$).

Le 3 septembre 2021, Innergex a conclu un financement par voie de prise ferme de capitaux propres ainsi qu'un placement privé avec Hydro-Québec pour financer le prix d'achat de l'acquisition de Curtis Palmer.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 79 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 101 MW (puissance installée brute de 3 801 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 7 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 8 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 168 MW (puissance installée brute de 205 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 2 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 931 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

À propos d'Hydro-Québec.

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et compte parmi les plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, l'entreprise exporte une énergie propre et renouvelable, et valorise son expertise de même que ses innovations sur les marchés mondiaux. Son institut de recherche, l'IREQ, fait de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage de l'énergie. Chaque année, Hydro-Québec consacre plus de 100 M$ à la recherche.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la performance financière prévue de la Société, aux avantages et à la croissance devant découler d'acquisitions, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant le BAIIA ajusté prévu, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures et de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses fondamentales formulées par Innergex, y compris, notamment des hypothèses concernant le rendement de projets, la conjoncture économique et financière et les conditions des marchés financiers, les attentes et hypothèses concernant la disponibilité des sources de financement et l'exécution en temps opportun par des tiers des obligations contractuelles et l'obtention des approbations des autorités de réglementation. Bien qu'Innergex estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent cette information prospective soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, aucune garantie ne pouvant être donnée quant à leur exactitude. L'information prospective dans le présent communiqué de presse est présentée en date des présentes et Innergex décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser quelque information prospective, notamment à la lumière d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que la législation ne l'y oblige.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou présentés par l'information prospective ou sur les principales hypothèses utilisées pour obtenir cette information, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois et de six mois terminées le 30 juin 2021.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités pour les périodes de trois et de six mois terminées le 30 juin 2021 ont été préparés en conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Toutefois, certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué de presse ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. Ces indicateurs facilitent également la comparaison des résultats sur différentes périodes. Le BAIIA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et de six mois terminées le 30 juin 2021.

