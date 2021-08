Augmentation des produits proportionnels de 3 % à 198,4 M$ au T2 2021 comparativement au T2 2020.

Augmentation du BAIIA ajusté proportionnel de 4 % à 146,0 M$ au T2 2021 comparativement au T2 2020.

Mise en service du parc éolien Griffin Trail au Texas et accroissement progressif de la production du parc solaire Hillcrest en Ohio .

au et accroissement progressif de la production du parc solaire Hillcrest en . Acquisition complète d'Energía Llaima au début du T3 2021.

Exclusion des résultats des installations en coentreprise Flat Top et Shannon depuis le 1er avril 2021, en raison du classement des actifs et des passifs de ces projets comme étant des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, à la suite des événements de février 2021 au Texas .

. La Société vient d'acquérir une centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 18 MW au Chili. La transaction a été conclue le 3 août 2021 . L'installation mise en service en 2011 a été acquise pour une valeur d'entreprise totale de 40,5 M$ US (50,5 M$) avec un investissement en équité pour Innergex de 16,6 M$ US (20,6 M$), répartis entre le paiement aux actionnaires et le remboursement partiel de la dette existante et d'autres coûts.

Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens et concernent les activités poursuivies, sauf indication contraire.

LONGUEUIL, QC, le 3 août 2021 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») publie aujourd'hui ses résultats opérationnels et financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

« Nous sommes ravis que la mise en service commerciale de notre parc solaire Hillcrest en Ohio ait été atteinte conformément à son contrat d'achat d'électricité et que les ventes d'électricité du parc aient commencé au début du mois de mai. Cette mise en service de même que l'augmentation de la production de la plupart de nos centrales hydroélectriques au cours du trimestre par rapport à la même période de l'an dernier ont permis de dégager de bons résultats », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Depuis la fin du trimestre, nous avons réalisé l'acquisition de la participation restante dans Energía Llaima et atteint la mise en service commerciale de notre projet éolien Griffin Trail au Texas, deux projets qui cadrent avec notre stratégie de croissance. Nous continuons de nous concentrer sur la croissance organique et les acquisitions afin d'atteindre les objectifs de notre plan stratégique et de réduire la pression exercée sur notre ratio de distribution. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS



Périodes de trois mois closes les 30 juin Périodes de six mois closes les 30 juin 2021 2020 Variation 2021 Événements

de février

2021 au

Texas

(9 jours)3 2021 Normalisé 2020 Variation Production (MWh) 2 396 027

2 185 793

10 % 4 181 975

--

4 181 975

3 865 390

8 % Moyenne à long terme (MWh) (« PMLT ») 2 543 061

2 342 496

9 % 4 489 951

--

4 489 951

4 146 730

8 % Produits 170 605

150 513

13 % 360 256

(54 967)

305 289

282 629

8 % BAIIA ajusté1 122 685

105 336

16 % 265 804

(54 967)

210 837

195 755

8 % Marge du BAIIA ajusté1 71,9 % 70,0 %

73,8 % (4,7) % 69,1 % 69,3 %

Bénéfice net (perte nette) 50 199

(1 566)

(3306) % (167 673)

64 219

(103 454)

(48 497)

113 % Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 18 658

4 484

316 % (8 882)

--

(8 882)

(4 057)

119 % Bénéfice net (Perte nette) attribuable aux propriétaires par action, de base et diluée ($) 0,23

(0,02)



(1,01)

0,37

(0,64)

(0,36)



Production proportionnelle (MWh)1 2 588 928

2 575 868

1 % 4 638 549

--

4 638 549

4 545 631

2 % Produits proportionnels1 198 400

192 004

3 % 460 135

(95 273)

364 862

356 375

2 % BAIIA ajusté proportionnel1 145 962

139 950

4 % 354 853

(95 273)

259 580

255 965

1 % Marge de BAIIA ajusté proportionnel1 73,6 % 72,9 %

77,1 % (6,0) % 71,1 % 71,8 %

























Périodes de douze mois closes les 30 juin







2021 Événements

de février

2021 au

Texas

(9 jours)2 2021 Normalisé 2020 Variation Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation





252 213

(16 801)

235 412

200 742

17 % Flux de trésorerie disponibles1





76 702

15 789

92 491

73 844

25 % Ratio de distribution1, 2





164 % (28) % 136 % 150 %



1. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, la production proportionnelle, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA proportionnel, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mise en garde sur les mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'information. 2. Pour la période de douze mois close le 30 juin 2021, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution sont normalisés pour exclure l'incidence des événements de février 2021 au Texas. Veuillez vous reporter à la rubrique « Événements de février 2021 au Texas » du rapport du deuxième trimestre 2021 pour plus d'information. 3. Pour la période de six mois close le 30 juin 2021, les résultats opérationnels sont normalisés pour exclure les impacts des événements de février 2021 au Texas. Veuillez vous reporter à la rubrique « Événements de février 2021 au Texas » du rapport du deuxième trimestre 2021 pour plus d'information.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Pour la période de six mois close le 30 juin 2021, la production proportionnelle s'est établie à 93 % de la PMLT, en hausse de 2 % par rapport à la période correspondante de l'an dernier. Les produits proportionnels, sur une base normalisée, ont augmenté de 2 % par rapport à la période correspondante de l'an dernier. L'augmentation est attribuable aux acquisitions de Mountain Air et de Salvador, à l'augmentation de la production des centrales hydroélectriques de la Colombie-Britannique et à l'accroissement progressif de la production du projet solaire Hillcrest. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par l'exclusion des résultats des installations en coentreprise Flat Top et Shannon depuis le 1er avril 2021, en raison du classement des actifs et des passifs de ces projets comme étant des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, à la suite des événements de février 2021 au Texas. L'augmentation a également été compensée en partie par la baisse des produits des parcs éoliens au Québec et en France et du parc éolien Foard City. Le BAIIA ajusté, sur une base normalisée, s'est établi à 210,8 M$, en hausse de 8 % par rapport à l'an dernier, et le BAIIA ajusté proportionnel, sur une base normalisée, s'est établi à 259,6 M$, en hausse de 1 %.

Au cours du deuxième trimestre de 2021, le secteur de la production hydroélectrique a généré un BAIIA ajusté proportionnel de 74,7 M$, en hausse de 17 % comparativement à 63,8 M$ pour la même période l'an dernier, ce qui s'explique surtout par la hausse de l'apport des centrales de la Colombie-Britannique, qui découle de l'augmentation des produits attribuable à l'accroissement de la production, en raison surtout des débits d'eau plus élevés, et comparativement aux données de 2020, lesquelles tenaient compte de l'incidence de la réduction imposée par BC Hydro à six centrales. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par la baisse des prix de vente moyens de certaines centrales de la Colombie-Britannique et du Québec et par la diminution de l'apport de la centrale Umbata Falls en Ontario en raison des produits moins élevés attribuables à la baisse de la production. Les produits proportionnels du secteur ont augmenté de 14 % pour s'établir à 91,2 M$. La production proportionnelle a augmenté de 16 %.

Pour la période de trois mois close le 30 juin 2021, le secteur de la production éolienne a enregistré un BAIIA ajusté proportionnel, sur une base normalisée, de 69,0 M$, en baisse de 12 % par rapport à 78,5 M$ pour la même période l'an dernier. Cette baisse est essentiellement attribuable l'exclusion des résultats des installations en coentreprise Flat Top et Shannon depuis le 1er avril 2021, en raison du classement des actifs et des passifs de ces projets comme étant des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, à la suite des événements de février 2021 au Texas. La diminution s'explique également par l'apport moins élevé des parcs éoliens du Québec, du parc éolien Foard City au Texas et du parc éolien Dokie en Colombie-Britannique. Cette diminution a été contrebalancée en partie par l'acquisition de Mountain Air en Idaho réalisée le 15 juillet 2020 et par la hausse de l'apport des parcs éoliens en France. Les produits proportionnels de ce secteur ont diminué de 13 % pour s'établir à 85,0 M$. La production proportionnelle a diminué de 18 %.

Le secteur de la production solaire a généré un BAIIA ajusté proportionnel de 19,7 M$ pour le trimestre, en hausse de 70 % comparativement à 11,6 M$ pour la même période l'an dernier, en raison essentiellement de l'apport de l'acquisition de Salvador au Chili le 14 mai 2020, de l'accroissement progressif de la production du parc solaire Hillcrest en Ohio et de l'apport plus élevé du parc solaire Phoebe, attribuable à la hausse des produits découlant de l'augmentation des prix de vente moyens malgré la baisse de la production. Les produits proportionnels du secteur ont augmenté de 58 % pour s'établir à 22,2 M$. La production proportionnelle a augmenté de 30 %.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES ET RATIO DE DISTRIBUTION

Le tableau suivant résume les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution normalisés pour exclure l'incidence des événements de février 2021 au Texas, pour la période de douze mois close le 30 juin 2021.

Calcul des flux de trésorerie disponibles et du ratio de distribution1 Périodes de douze mois closes les 30 juin 2021 Événements de

février 2021 au

Texas (9 jours)2 2021 Normalisé 2020 Flux de trésorerie disponibles2 76 702

15 789

92 491

73 844











Dividendes déclarés sur actions ordinaires 125 711

--

125 711

111 022

Ratio de distribution2 164 % (28) % 136 % 150 %

1. Les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Pour plus d'information, se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». 2. Pour la période de douze mois close le 30 juin 2021, les flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution sont normalisés pour exclure l'incidence des événements de février 2021 au Texas. Veuillez vous reporter à la rubrique « Événements de février 2021 au Texas » du rapport du deuxième trimestre 2021 pour plus d'information.

Pour la période de douze mois close le 30 juin 2021, les dividendes déclarés sur les actions ordinaires par la Société ont représenté 164 % des flux de trésorerie disponibles. En excluant l'incidence des événements de février 2021 au Texas, les dividendes déclarés sur les actions ordinaires par la Société ont représenté 136 % des flux de trésorerie disponibles normalisés, comparativement à 150 % pour la même période l'an dernier.

MISE À JOUR AU SUJET DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

(Au 3 août 2021)

La mise en service complète du parc éolien Griffin Trail de 225,6 MW situé au Texas a eu lieu le 26 juillet 2021.

Le projet solaire Hillcrest (Ohio) a atteint la mise en service commerciale aux fins du CAÉ et est achevé à environ 99 %. La mise en service commerciale complète est prévue pour le troisième trimestre de 2021. L'estimation du coût total a été révisée pour tenir compte de certains dépassements de coûts et des discussions de clôture commerciale en cours avec l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (IAC).

Les travaux d'excavation du déversoir et du détournement du projet hydroélectrique Innavik (Québec) ont commencé et avancent bien. Les travaux de bétonnage de la centrale ont commencé, et les coudes des tuyaux d'aspiration et les tuyaux d'aspiration des turbines sont déjà installés et coulés. Le contrat pour la conversion biénergie résidentielle a été attribué par l'Office municipal d'habitation Kativik, et la phase 1 du programme débutera au troisième trimestre de 2021. La mise en service commerciale est prévue en 2022.

Au projet de batteries Tonnerre en France, un contrat d'approvisionnement, de construction et d'entretien a été conclu avec le fournisseur de batterie sélectionné EVLO, une filiale d'Hydro-Québec. La construction sur le site a commencé en juillet. La mise en service est prévue au quatrième trimestre de 2021.

Les projets en développement avancent bien. Les entrepreneurs en IAC ont été choisis et des ordres de démarrage limité sont en cours pour les projets solaires et de stockage d'énergie par batteries Paeahu et Hale Kuawehi. Des études environnementales sont en cours ainsi que d'autres activités visant l'obtention de permis aux projets solaires et de stockage d'énergie par batteries Barbers Point et Kahana à Hawaii.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA CLÔTURE

Innergex a fait l'acquisition de la participation restante dans Energía Llaima

Innergex a conclu une convention d'achat d'actions aux termes de laquelle elle a acquis, le 9 juillet 2021, la participation restante de 50 % dans Energía Llaima SpA (« Energía Llaima »), une société d'énergie renouvelable établie au Chili, qu'Innergex détenait déjà à 50 %, pour une contrepartie totale de 71,4 M$ US (89,4 M$).

En contrepartie de cette transaction, Innergex a émis aux actionnaires d'Energía Llaima des actions ordinaires d'Innergex d'une valeur totale de 71,4 M$ US à un prix représentant le prix par action égal à la moyenne pondérée en fonction du volume sur 10 jours avant la clôture de l'acquisition, pour un total de 4 048 215 actions émises.

De plus, aux termes de la convention des droits de l'investisseur conclue entre Innergex et Hydro-Québec, Hydro-Québec détient un droit préférentiel de souscription lui permettant de maintenir sa participation de 19,9 %. Hydro-Québec peut donc souscrire des actions ordinaires d'Innergex dans le cadre de toute émission à un prix égal, y compris dans le cadre d'une acquisition. Hydro-Québec dispose également d'un droit de souscription lui permettant de maintenir sa participation à la suite de toute émission annuelle de titres de participation, de titres incitatifs ou de titres octroyés dans le cadre d'une rémunération. À cet égard, Innergex a émis, parallèlement à la clôture de la transaction décrite ci-dessus, 1 148 050 actions ordinaires pour un produit total de 25,3 M$ afin de permettre à Hydro-Québec de maintenir sa participation de 19,9 %.

Parc solaire Phoebe - Règlement des montants impayés

Le 19 juillet 2021, Innergex a conclu une entente visant à régler les montants qui restaient à payer par le parc solaire Phoebe à la suite des événements de février 2021 au Texas. Le décaissement total de 24,0 M$ US (29,7 M$) comprend le paiement convenu pour les montants contestés à la suite des événements de février 2021 au Texas et un paiement sur le solde du compte de suivi du projet1, déduction faite de l'électricité impayée vendue par le projet durant le processus de négociation.

1. Les projets d'énergie renouvelable qui vendent de l'électricité dans le cadre d'une structure de couverture de l'électricité sont exposés à un risque de décalage principalement attribuable 1) au risque lié au volume ou au risque de non-concordance, qui représente le risque d'une insuffisance de l'énergie réellement produite par rapport à la quantité horaire contractuelle, et 2) au risque de base, qui représente le risque de différentiel de prix entre les prix du réseau et les prix au point d'injection par MWh d'électricité prévus aux contrats.

Activités de mise en service - Parc éolien Griffin Trail

Le 26 juillet 2021, Innergex a complété la mise en service du parc éolien Griffin Trail de 225,6 MW situé dans le nord du Texas. L'emprunt lié à la construction de $256,2 M$ US ($319,0 M$) a été remboursé le 30 juillet 2021 par une participation au partage fiscal de $169,2 M$ US ($210,6 M$), alors qu'Innergex a fourni une participation de commanditaire de $115,5 M$ US ($143,8 M$). L'excédent de la participation au partage fiscal et de la participation de commanditaire servira aux dépenses liées à la construction et aux montants liés aux retenues de garantie une fois les activités de construction terminées.

Conditions météorologiques en Colombie-Britannique, au Canada

Les récentes conditions météorologiques ont provoqué la propagation de feux de forêt un peu partout en Colombie-Britannique. Sous l'effet des rafales de vent, le feu de Lytton s'est déplacé rapidement vers la ligne de transport de la centrale Kwoiek Creek. Bien que les employés sur place soient en sécurité et que l'installation ne présente aucun danger immédiat, ses activités ont été interrompues temporairement, car l'incendie a endommagé la ligne de transport.



Il est trop tôt pour évaluer les dommages et quantifier les pertes, tant directes qu'indirectes, mais l'événement devrait être couvert par la police d'assurance de la Société. Un cas de force majeure a été signalé à BC Hydro en vertu du contrat d'achat d'électricité.



DÉCLARATION DE DIVIDENDE

Le tableau suivant présente les dividendes qui seront versés par la Société le 15 octobre 2021 :

Date de l'annonce Date de clôture des registres Date du paiement Dividende par action ordinaire Dividende par action privilégiée de série A Dividende par action privilégiée de série C 3 août 2021 30 septembre 2021 15 octobre 2021 0,180 $ 0,202750 $ 0,359375 $

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes ainsi que le rapport de gestion du deuxième trimestre 2021 d'Innergex sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et à la section « Investisseurs » du site Web de la Société à l'adresse www.innergex.com .

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION

La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le mercredi 4 août 2021, à 10 h HAE. Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à participer à la conférence en composant le 1 888 390-0605 ou le 416 764-8609 ou en accédant à la webdiffusion à l'adresse https://bit.ly/3xWPDS2 ou sur le site Web de la Société à l'adresse www.innergex.com . Les membres des médias et du public peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement. Un enregistrement de la conférence sera disponible après la conférence sur le site Internet de la Société.

JOURNÉE INVESTISSEURS

La Société tiendra une journée investisseurs mercredi le 15 septembre 2021 de 9 h à 12 h (heure avancée de l'Est) pour les investisseurs et les analystes financiers. Veuillez écrire à [email protected] avant mercredi le 8 septembre 2021 pour y participer.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 77 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 071 MW (puissance installée brute de 3 741 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 38 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 7 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 8 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 168 MW (puissance installée brute de 205 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 2 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 931 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la performance financière prévue de la Société, à la production d'énergie, à ses projets potentiels, aux développements, à la construction et au financement fructueux (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal), des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles prévus par action et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes de demandes de propositions, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance ainsi que des résultats possibles des procédures engagées au Texas à l'égard des installations Flat Top et Shannon. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2021.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2021 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Toutefois, certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des résultats pour différentes périodes. La quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, le bénéfice net ajusté, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2021.

