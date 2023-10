Partenariat à long terme entre Innergex et Crédit Agricole Assurances pour les actifs en exploitation et le portefeuille de développement d'Innergex en France

Engagement financier des partenaires pour accélérer le développement des projets éoliens et solaires d'Innergex en France

LONGUEUIL, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») et Crédit Agricole Assurances, en lien avec Crédit Agricole Centre-Est, sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu le partenariat à long terme annoncé précédemment. Ce partenariat permet à Crédit Agricole Assurances d'acquérir une participation minoritaire de 30 % dans le portefeuille d'Innergex en France, ce qui représente un investissement de 129,5 M€ (188,8 M$ CA). Le produit de la vente est utilisé pour réduire les facilités de crédit renouvelables d'Innergex et pour financer les activités de développement de la Société au cours des prochaines années.

Ce partenariat à long terme avec le premier assureur en France permettra de soutenir la stratégie de développement et de croissance d'Innergex en France, avec l'engagement des parties de contribuer à des apports en capital supplémentaires pour le développement et le financement de projets en cours à différents stades de développement.

Michel Letellier, Président et chef de la direction d'Innergex, a déclaré que : « nous sommes ravis d'avoir trouvé en Crédit Agricole Assurances un partenaire aussi engagé que nous pour soutenir l'effort du gouvernement français dans la transition énergétique. Alors que nous nous lançons dans cette aventure avec Crédit Agricole Assurances, nous sommes impatients d'explorer les synergies possibles en matière d'initiatives de développement et d'engagement avec les collectivités. Comme la croissance d'Innergex continuera d'être alimentée principalement par le développement de nouveaux projets, ce partenariat est l'une de nos solutions visant à créer plus de liquidités pour financer notre croissance. »

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances a déclaré que : « nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat qui soutient la transition énergétique. Cet investissement dans Innergex France, plateforme française à fort potentiel dans le domaine des énergies renouvelables et filiale d'un groupe leader avec une expertise reconnue, s'inscrit pleinement dans le Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et dans la trajectoire de réalisation des objectifs de Crédit Agricole Assurances de contribuer à l'installation d'une capacité de 14 GW d'ici à 2025 dans les énergies renouvelables. ».

Le partenariat entre Innergex et Crédit Agricole Assurances a été annoncé le 7 août 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Faits marquants de la transaction

Investissement de 129,5 M€ (188,8 M$ CA) par Crédit Agricole Assurances.

Le produit de Crédit Agricole Assurances sera utilisé pour réduire les facilités de crédit renouvelables d'Innergex et pour financer les activités de développement de la Société au cours des prochaines années.

17 actifs en exploitation regroupant un portefeuille d'actifs éoliens d'une puissance installée totale de 324 MW et 9 MW / 9 MWh de capacité de stockage par batterie, de même qu'un large portefeuille d'actifs à différents stades de développement.

Production d'énergie existante de 691 GWh par an.

Valeur d'entreprise d'Innergex France estimée à 715,2 M€ (1 042,4 M$ CA) incluant une encaisse de 22,2 M€ (32,4 M$ CA).

L'équipe d'Innergex continuera à contrôler la gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la construction et à l'exploitation.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du groupe Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans neuf pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 700 collaborateurs. Son chiffre d'affaires à fin 2022 s'élève à 35,3 milliards d'euros (en normes IFRS).

A propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui a valu à Innergex d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 85 d'actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 579 MW (puissance installée brute de 4 226 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 747 MW (puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 605 MWh, dont 5 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 9 352 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant les flux de trésorerie disponibles prévus, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des transactions complétés. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes éoliens et de la performance de ses installations en exploitation.

