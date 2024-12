Financement de projet sans recours de 133,7 M$ dont l'échéance est fixée à 2039 pour la centrale hydroélectrique d'Ashlu Creek en Colombie-Britannique.

Financement mezzanine sans recours de 65,3 M$ dont l'échéance est fixée à 2036 pour l'installation éolienne Mesgi'g Ugju's'n au Québec.

68,8 M$ des produits serviront à rembourser la dette existante sur la centrale Ashlu Creek, alors que les 122,7 M$ restants serviront à réduire la facilité de crédit renouvelable corporative, réduisant ainsi efficacement l'effet de levier de la Société.

LONGUEUIL, QC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a conclu deux ententes de financement sans recours totalisant 199,0 M$ afin d'optimiser la structure financière de ses actifs d'énergie renouvelable et de soutenir les activités de développement futures. Le premier est un financement de projet sans recours de 133,7 M$ avec La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie ») pour la centrale hydroélectrique Ashlu Creek de 50 MW. Le second est un financement mezzanine sans recours de 65,3 M$ avec la Banque Nationale du Canada et SLC Management pour le parc éolien Mesgi'g Ugju's'n de 150 MW.

La centrale hydroélectrique d'Ashlu Creek est en exploitation depuis 2009, alors que le parc éolien Mesgi'g Ugju's'n est en exploitation depuis 2016, les deux étant couverts par des CAÉ à long terme avec BC Hydro et Hydro-Québec respectivement.

« La clôture de ces financements démontre notre approche proactive en matière d'optimisation financière », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « En tirant parti de nos actifs existants, nous sommes en mesure de renforcer notre bilan, d'améliorer nos liquidités et de maintenir la flexibilité nécessaire pour accélérer nos activités de développement et saisir les opportunités de croissance futures. Ces initiatives stratégiques s'inscrivent dans notre stratégie disciplinée de croissance autofinancée, nous permettant ainsi de continuer à créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes. »

