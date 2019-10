Innergex complète le rachat des débentures convertibles à 4,25 %

LONGUEUIL, QC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a complété aujourd'hui le rachat annoncé précédemment de toutes les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,25 % venant à échance le 31 août 2020 (les « débentures à 4,25 %), conformément aux dispositions de l'acte de fiducie daté du 10 août 2015, régissant ces débentures.

Le 5 septembre 2019, la Société a émis un avis de rachat visant les débentures à 4,25 % en circulation d'un capital global du principal impayé de 100 M$. De ce capital global, 86 652 000 $ a été converti à la demande des porteurs en 5 776 795 actions ordinaires d'Innergex au prix de conversion de 15 $ par action. Le solde de 13 348 000 $ a été racheté aujourd'hui au prix de 1 000 $ par débenture, plus l'intérêt couru et impayé jusqu'au, en l'excluant, 8 octobre 2019, et financé par des prélèvements sur la facilité de crédit à terme rotative de la Société.

Les débentures à 4,25 % qui étaient inscrites à la cote de la bourse de Toronto sous le symbole INE.DB.A ont été radiées de la bourse aujourd'hui.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. Innergex gère un important portefeuille de 67 actifs en exploitation d'une puissance installée nette de 2 338 MW (puissance installée brute de 3 238 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et quatre parcs solaires. Elle détient aussi des intérêts dans sept projets en développement d'une puissance installée nette totale de 546 MW (puissance installée brute de 628 MW), dont un est actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance brute totale de 7 767 MW. Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au cœur de la stratégie de développement d'Innergex. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, jfneault@innergex.com; Karine Vachon, Directrice - Communications, 450 928-2550, poste 1222, kvachon@innergex.com

