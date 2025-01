L'électricité produite est vendue dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 320 MW d'une durée de 30 ans, avec PacifiCorp

LONGUEUIL, QC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que son parc éolien Boswell Springs, situé au Wyoming, aux États-Unis, a atteint l'étape de sa mise en service commerciale et a commencé à fournir de l'électricité propre au réseau en vertu d'un contrat d'achat d'électricité à long terme (« CAÉ ») conclu avec PacifiCorp. Cette étape importante marque le début de l'exploitation.

« Nous sommes fiers de voir le parc éolien Boswell Springs atteindre sa mise en service et commencer à fournir de l'énergie renouvelable », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Cette réalisation reflète le travail acharné de nos équipes et de nos partenaires qui se sont engagés à réaliser ce projet rentable. »

L'électricité produite par le parc éolien de Boswell Springs est vendue dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 320 MW sur 30 ans signé avec PacifiCorp, un des fournisseurs d'électricité les plus économiques des États-Unis, qui dessert plus de 2 millions de clients dans six États de l'Ouest. L'énergie produite est transportée jusqu'à son point d'interconnexion par le biais d'une ligne de raccordement de 230 kV de 34,5 milles nouvellement construite par Innergex.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 90 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 707 MW (puissance installée brute de 4 662 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 661 MW (puissance installée brute de 1 004 MW), dont 1 installation présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 9 807 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de performance financière de la Société, à la production d'énergie, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en cours de construction, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, , aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les coûts de projet prévus, les produits prévus et les crédits d'impôt sur la production estimés prévus, les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés et de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, de la performance de ses projets, des conditions économiques, financières et des marchés financiers, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, des approbations et des cessions de certains actifs. Bien qu'Innergex croie que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives, car rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la présente date et Innergex ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces informations prospectives, que ce soit à la suite d'événements ou de circonstances survenus après la date des présentes, à moins que la loi ne l'y oblige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

