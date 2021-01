Taux de dividende sur les actions à taux rajustable, série A, est rajusté à 3,244 % par année

Taux de dividende sur les actions à taux variable, série B, est établi à 2,91 % par année pour la première période à taux variable trimestrielle

LONGUEUIL, QC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables aux actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A (les « actions de série A ») ainsi qu'aux actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série B (les « actions de série B »).

Les porteurs ayant des actions de série A qui demeurent en circulation après le 15 janvier 2021 auront le droit, à compter de cette date, de recevoir des dividendes privilégiés au comptant, à taux fixe et cumulatifs, selon leur déclaration par le conseil d'administration, qui seront payables trimestriellement le 15e jour (ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable qui suit immédiatement) de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année allant du 15 janvier 2021 inclusivement au 15 janvier 2026 exclusivement. Le taux de dividende applicable à la période de cinq ans allant du 15 janvier 2021 au 15 janvier 2026 exclusivement sera de 3,244 % par année, ou 0,2027 $ par action par trimestre, correspondant à la somme du rendement des obligations du Canada (au sens donné dans le Prospectus décrit ci-dessous) le 16 décembre 2020, majoré de 2,79 %.

Les porteurs ayant des actions de série B émises le 15 janvier 2021 auront le droit de recevoir des dividendes privilégiés au comptant, à taux variable et cumulatifs, selon leur déclaration par le conseil d'administration, qui seront payables trimestriellement le 15e jour (ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable qui suit immédiatement) de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année (la « date de commencement trimestrielle »), d'un montant annuel par action de série B correspondant à la multiplication du taux de dividende trimestriel variable applicable (au sens donné aux présentes) par 25,00 $. Le taux de dividende trimestriel variable allant du 15 janvier 2021 inclusivement au 15 avril 2021 exclusivement, et par la suite, la période qui commence le jour, inclusivement, suivant immédiatement la fin de la période à taux variable trimestrielle immédiatement précédente, jusqu'à la date de commencement trimestrielle suivante, exclusivement (la « période à taux variable trimestrielle ») correspondra à la somme du taux des bons du Trésor (au sens donné dans le Prospectus décrit ci-dessous), majoré de 2,79 % par année (calculé en fonction du nombre réel de jours durant la période à taux variable trimestrielle applicable divisé par 365) établi le 30e jour avant le premier jour de la période à taux variable trimestrielle applicable. Le taux de dividende applicable à la période à taux variable trimestrielle allant du 15 janvier 2021 au 15 avril 2021 exclusivement sera de 2,91 % par année, ou 0,181875 $ par action par trimestre, conformément aux dispositions régissant les actions de série B.

Les actions de série A et les actions de série B n'ont pas été, et ne seront pas, inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle qu'elle a été modifiée, ou de toute autre loi d'un État sur les valeurs mobilières; en outre, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis.

Pour de plus amples informations sur les termes et les risques liés à un placement dans les actions de série A et actions de série B et au droit de conversion des propriétaires véritables de celles-ci, veuillez consulter le prospectus de la Société daté du 7 septembre 2010 qui est disponible sur sedar.com ou sur le site internet de la Société au www.innergex.com.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 75 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 742 MW (puissance installée brute de 3 694 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans 10 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 555 MW (puissance installée brute de 629 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont quatre installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 871 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris l'intention de la Société de verser un dividende trimestriel, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

Ces renseignements visent à informer les lecteurs de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos, notamment, de l'intention de la Société de déclarer des dividendes. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion de l'exercice 2019.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, [email protected], www.innergex.com ; Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected]

Liens connexes

www.innergex.com