Pour plus d'information, veuillez consulter le site https://www.innergex.com/fr/evenements/annual-and-special-meeting-of-shareholders.

Vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour voter? Contactez Laurel Hill Advisory Group par téléphone au 1-877-452-7184 ou par courriel à l'adresse [email protected]

LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé et qu'elle est en voie d'envoyer par la poste sa circulaire d'information de la direction (la « circulaire ») et les documents connexes dans le cadre de sa prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra virtuellement le 1er mai 2025 (l'« assemblée ») relativement à son arrangement précédemment annoncé visant l'opération de fermeture avec CDPQ.

L'assemblée a été convoquée notamment pour que i) les porteurs d'actions ordinaires d'Innergex (les « actions ordinaires ») puissent examiner et, s'ils le jugent approprié, adopter, avec ou sans modification, une résolution spéciale, et ii) les porteurs d'actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A d'Innergex (les « actions privilégiées de série A ») puissent examiner et, s'ils le jugent approprié, adopter, avec ou sans modification, une résolution spéciale, dans chaque cas, approuvant l'arrangement précédemment annoncé (l'« arrangement ») entre la société et CDPQ, aux termes duquel CDPQ ou un membre de son groupe acquerra i) la totalité des actions ordinaires émises et en circulation (autres que celles déjà détenues par CDPQ et les membres de son groupe et les actions roulées par certains membres de la haute direction (les « actionnaires procédant au roulement »)) moyennant 13,75 $ en espèces par action ordinaire et ii) la totalité des actions privilégiées de série A et des actions privilégiées à taux fixe rachetables et à dividende cumulatif, série C d'Innergex (les « actions privilégiées de série C ») moyennant un prix de 25,00 $ en espèces par action privilégiée (plus tous les dividendes accumulés et impayés et, dans le cas des actions privilégiées de série A, un montant en espèces par action privilégiée de série A correspondant aux dividendes qui auraient été payables à l'égard d'une telle action jusqu'au 15 janvier 2026, soit la prochaine date de rachat disponible).

L'arrangement prévoit également que la totalité des débentures convertibles en circulation d'Innergex seront remboursées intégralement à la clôture de l'arrangement, y compris le capital et les intérêts courus et impayés sur celles-ci (y compris les débentures convertibles 4,75 % subordonnées et non garanties d'Innergex échéant le 30 juin 2025, dans la mesure où la clôture de l'arrangement a lieu avant la date d'échéance de ces débentures). L'arrangement a été annoncé publiquement le 25 février 2025.

La société a décidé de combiner l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société convoquée pour approuver l'arrangement avec l'assemblée annuelle des actionnaires de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024. La portion annuelle de l'assemblée vise à s'assurer que la société respecte ses obligations légales de tenir une assemblée annuelle dans les délais requis par les lois applicables pendant que l'arrangement suit son cours.

Recommandations du conseil d'administration

L'arrangement est le résultat d'un processus de négociation exhaustif avec CDPQ qui a été entrepris sous la supervision et avec la participation d'un comité spécial composé uniquement d'administrateurs indépendants, soit Mme Monique Mercier (présidente) et MM. Marc-André Aubé et Richard Gagnon (le « comité spécial »), qui ont été conseillés par des conseillers juridiques et financiers indépendants. Le comité spécial, après avoir reçu les avis sur le caractère équitable de BMO Marchés des capitaux, de Marchés des capitaux CIBC et de Greenhill & Co. Canada Ltd, une société membre du groupe de Mizuho, ainsi que des conseils juridiques et financiers et après avoir tenu compte de certains autres facteurs, a recommandé à l'unanimité au conseil d'administration de la société (le « conseil d'administration ») d'approuver l'arrangement et a recommandé aux actionnaires ordinaires d'Innergex (autres que CDPQ, ses membres du groupe et les actionnaires procédant au roulement relativement aux actions roulées) et aux actionnaires privilégiés de série A de voter en faveur de l'arrangement à l'assemblée.

Le conseil d'administration a également évalué l'arrangement avec la direction d'Innergex et ses conseillers juridiques et financiers et, après avoir reçu les avis sur le caractère équitable, la recommandation unanime du comité spécial et les conseils juridiques et financiers, et après avoir pris en compte un certain nombre de facteurs, a déterminé à l'unanimité (MM. Jean-Hugues Lafleur, Patrick Loulou et Michel Letellier s'étant récusés lors de la réunion du conseil d'administration), que l'arrangement est dans l'intérêt véritable d'Innergex et est équitable pour ses actionnaires ordinaires et ses actionnaires privilégiés de série A (autres que CDPQ, ses membres du groupe et les actionnaires procédant au roulement relativement aux actions roulées) et recommande à l'unanimité aux actionnaires ordinaires d'Innergex (autres que CDPQ, ses membres du groupe et les actionnaires procédant au roulement relativement aux actions roulées) et aux actionnaires privilégiés de série A de voter en faveur de l'arrangement lors de l'assemblée.

Ordonnance provisoire

La société a obtenu une ordonnance provisoire (l'« ordonnance provisoire ») de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour ») autorisant diverses questions, notamment la convocation et la tenue de l'assemblée et la mise à la poste de la circulaire et des documents connexes et d'autres questions relatives à la tenue de l'assemblée.

Détails concernant l'assemblée

L'assemblée se tiendra sous forme virtuelle uniquement le 1er mai 2025 à 16 h (heure avancée de l'Est) par webdiffusion en direct à l'adresse https://meetnow.global/MVGJCFQ. Les détenteurs inscrits des actions ordinaires et des actions privilégiées de série A à la fermeture des bureaux le 21 mars 2025 ont le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée, de participer à l'assemblée et d'y exercer les droits de vote rattachés à leurs actions. Ces actionnaires, quelle que soit leur situation géographique, auront la possibilité de participer à l'assemblée en ligne, mais ne pourront pas y assister en personne. Les détails de l'assemblée et la manière dont les détenteurs d'actions ordinaires et d'actions privilégiées de série A ou leurs fondés de pouvoir dûment désignés peuvent assister et participer à l'assemblée sont présentés dans la circulaire.

Exigences d'approbation des actionnaires

L'arrangement est assujetti à l'approbation i) d'au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires ordinaires virtuellement présents ou représentés par procuration à l'assemblée (chaque détenteur d'actions ordinaires a droit à une voix par action ordinaire) et ii) la majorité des actionnaires ordinaires virtuellement présents ou représentés par procuration à l'assemblée, à l'exclusion des actions ordinaires détenues par les actionnaires procédant au roulement et de toutes les autres actions ordinaires devant être exclues conformément, au Québec, au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières et dans les autres provinces à la Norme multilatérale 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. L'acquisition des actions privilégiées de série A est conditionnelle à l'approbation d'au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires privilégiés de série A votant virtuellement ou par procuration à l'assemblée (chaque actionnaire de série A a droit à une voix par action privilégiée de série A). Toutefois, la réalisation de l'arrangement n'est pas conditionnelle à cette approbation. Si l'approbation requise des actionnaires privilégiés de série A n'est pas obtenue, ces actions privilégiées de série A demeureront en circulation conformément à leurs modalités.

La circulaire fournit des renseignements importants sur l'arrangement et les questions connexes, notamment le contexte de l'arrangement, le fondement de la recommandation du comité spécial et du conseil d'administration, les procédures de vote et la manière d'assister virtuellement à l'assemblée. Les actionnaires sont priés de lire la circulaire attentivement et intégralement et, s'il y a lieu, de consulter leurs conseillers professionnels, notamment financiers, juridiques ou fiscaux. La circulaire est envoyée par la poste aux actionnaires conformément à la législation applicable et à l'ordonnance provisoire. La circulaire et les autres documents relatifs à l'assemblée peuvent être consultés sur le profil SEDAR+ d'Innergex à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site de la société à l'adresse https://www.innergex.com/fr/investissements.

La clôture de l'arrangement devrait avoir lieu d'ici le quatrième trimestre de 2025, sous réserve de l'obtention des approbations requises des actionnaires ordinaires d'Innergex à l'assemblée et de certaines approbations réglementaires essentielles, ainsi que du respect d'autres conditions de clôture usuelles, notamment l'émission d'une ordonnance définitive par la Cour.

Questions des actionnaires et aide à l'intention des actionnaires

Les actionnaires qui ont des questions sur les renseignements contenus dans la circulaire ou qui ont besoin d'aide pour voter peuvent communiquer avec l'agent de sollicitation des procurations et le conseiller en communications avec les actionnaires de la société :

Laurel Hill Advisory Group

Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184

À l'extérieur de l'Amérique du Nord : +1-416-304-0211

Courriel : [email protected]

Si vous avez des questions sur la procédure à suivre pour remplir les lettres d'envoi, veuillez communiquer avec Services aux investisseurs Computershare inc. par téléphone au 1-800-564-6253 sans frais au Canada et aux États-Unis, ou au 514-982-7555 (ligne directe internationale) à l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou par courriel à l'adresse [email protected].

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 35 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 90 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 707 MW (puissance installée brute de 4 663 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 36 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 17 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 945 MW (puissance installée brute de 1 577 MW), dont 6 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 10 288 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque. Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn .

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), y compris des déclarations relatives à l'arrangement, à la capacité de réaliser l'arrangement et au moment où il sera réalisé, notamment la capacité des parties de satisfaire aux conditions de réalisation de l'arrangement, la réception de l'approbation requise des actionnaires, les approbations des organismes de réglementation et l'approbation du tribunal ainsi que le respect d'autres conditions de clôture usuelles, la possibilité de résilier la convention d'arrangement conformément à ses modalités et les avantages escomptés pour la société et ses actionnaires de l'arrangement, ainsi que d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Les risques et incertitudes relatifs à l'arrangement comprennent notamment les suivants : la possibilité que l'arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et conditions actuellement envisagées, ou selon l'échéancier actuellement prévu, et qu'il ne soit pas réalisé du tout, en raison d'un défaut d'obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des autorités de réglementation, des actionnaires et du tribunal et d'autres conditions de clôture de l'arrangement, ou pour d'autres raisons; les répercussions négatives que la non-réalisation de l'arrangement, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des titres ou sur les activités de la société; le non-paiement par CDPQ de la contrepartie à la clôture de l'arrangement; le défaut de réaliser les avantages prévus de l'arrangement; les restrictions imposées à la société pendant que l'arrangement est en cours; le risque que les activités de la société connaissent des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d'employés attribuable à l'incertitude liée à l'arrangement, à la conjoncture sectorielle ou à d'autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur l'entreprise ou les activités de la société; le risque que des poursuites soient intentées contre la société; les coûts de transaction importants ou les responsabilités inconnues, et les risques liés à la diversion de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de la société pendant que l'arrangement est en cours; et d'autres risques et incertitudes concernant la société. Pour plus d'informations sur les risques et incertitudes, veuillez vous reporter à la section « Informations prospectives » du rapport de gestion pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse témoigne des attentes de la société à la date du présent communiqué de presse (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Innergex, Relations avec les investisseurs, Naji Baydoun, Directeur - Relations avec les investisseurs, 450 928-2550, poste 1263, [email protected]; Innergex énergie renouvelable inc., www.innergex.com; Médias, Jade Lachapelle, Conseillère - Communications, 450 928-2550, poste 1302, [email protected]