À compter d'aujourd'hui, M. Jean Trudel agira à titre de Chef de la direction financière, un rôle qui combine les activités financières dont la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité, la planification financière, les acquisitions ainsi que d'autres responsabilités. M. Trudel s'est joint à Innergex en 2002. Il a occupé diverses fonctions chez Innergex dont fusions et acquisitions, comptabilité, financement, optimisation de structure en capital, relations avec les investisseurs, communications, jusqu'à la supervision de la stratégie de développement à travers tous les marchés, incluant les acquisitions, le financement et le développement de projets à titre de Chef de la direction des investissements et du développement depuis 2015.

« Notre équipe de direction solide et expérimentée continuera de se concentrer sur notre objectif en 2022, qui est de consolider et d'élargir notre position actuelle en continuant de diversifier notre portefeuille d'actifs par le développement de nos propres projets et par des acquisitions, que ce soit dans nos technologies traditionnelles ou dans celles du stockage et de l'hydrogène vert », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Je suis fier d'accueillir Jean Trudel dans ses nouvelles fonctions. Sa profonde compréhension de notre Société et de notre industrie, ainsi que sa solide expérience dans des rôles clés liés à son nouveau poste, apporteront une grande valeur à Innergex. »

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 7 122 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 décembre 2021.

