Investissement de 188 M$ US (257 M$ CA) par Irradiant, incluant les ajustements usuels au fonds de roulement

Cette vente réduit les risques liés aux actifs d'Innergex au Texas et améliore la qualité de son portefeuille

et améliore la qualité de son portefeuille Renforce et réduit l'effet de levier du bilan d'Innergex

Innergex conservera le contrôle des activités d'exploitation des actifs

LONGUEUIL, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un partenariat avec Irradiant Partners, LP (et ses filiales, « Irradiant »), un gestionnaire d'investissements dont le siège social se trouve à Los Angeles (É.-U.), pour une transaction par laquelle la Société vendra des intérêts minoritaires dans son portefeuille d'énergie renouvelable de 826 MW au Texas.

Innergex vendra à Irradiant 49,9 % des installations Phoebe et Griffin Trail et 22,2 % de l'installation Foard City pour une contrepartie totale de 188 M$ US (257 M$ CA), incluant les ajustements usuels au fonds de roulement. Le produit net de la transaction servira principalement à rembourser la dette existante des projets Foard City et Phoebe ainsi que le contrat d'achat de couverture d'électricité en place à Phoebe, et le reste devrait être utilisé pour les besoins généraux de la Société.

« Nous sommes fiers de nous associer à Irradiant pour réduire les risques et améliorer notre portefeuille texan », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Nous avons construit des actifs de grande envergure et qualité au Texas, et nous croyons que cette nouvelle structure, où nous nous écartons du modèle d'achat de couverture d'électricité, nous permettra d'améliorer notre profil de risque global et d'optimiser le rendement de nos actifs. La transaction offre également l'opportunité de cristalliser la valeur de notre portefeuille en exploitation au Texas. »

Faits saillants de la transaction

Investissement de 188 M$ US (257 M$ CA) par Irradiant, une société d'investissement privée basée à Los Angeles qui gère des actifs de plus de 12 G$ US (16 G$ CA).

qui gère des actifs de plus de 12 G$ US (16 G$ CA). Innergex vendra 49,9 % des installations Phoebe et Griffin Trail et 22,2 % de l'installation Foard City.

et 22,2 % de l'installation City. Innergex continuera à gérer les activités d'exploitation et conservera ses équipes professionnelles et dévouées déjà en place.

Le produit de la vente servira à rembourser les dettes des projets Foard City et Phoebe et à supprimer le contrat d'achat d'électricité de couverture en vigueur à Phoebe.

City et Phoebe et à supprimer le contrat d'achat d'électricité de couverture en vigueur à Phoebe. La structure des revenus de Foard City et Griffin Trail restera inchangée.

À propos des actifs

NOM TECHNOLOGIE PUISSANCE

INSTALLÉE DATE DE

MISE EN

SERVICE LOCALISATION Foard City Éolien 350,3 MW 2019 Foard County Griffin Trail Éolien 225,6 MW 2021 Knox et Baylor Counties Phoebe Solaire 250 MW 2019 Winkler County

Conférence téléphonique et webdiffusion

La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 20 juin 2024, à 13h00 (HAE). Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à participer à la conférence en composant le 1 888 390-0605 ou le 416-764-8609 ou en accédant à la webdiffusion à l'adresse https://bit.ly/4epPNr5 ou sur le site Web de la Société à l'adresse www.innergex.com. Les membres des médias et du public peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement. Un enregistrement de la conférence sera disponible après la conférence sur le site Internet de la Société.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 88 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 375 MW (puissance installée brute de 4 328 MW), dont 41 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 930 MW (puissance installée brute de 1 281 MW), dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 9 912 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Irradiant Partners, LP

Irradiant est un gestionnaire d'investissements alternatif qui se concentre sur le crédit liquide, le crédit opportuniste et le capital-investissement et le crédit renouvelables. Irradiant gère plus de 12,3 G$ d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles et dans le Connecticut.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions et ventes de projets, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions ou ventes, à sa stratégie commerciale, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant les produits estimé prévus, les flux de trésorerie disponibles prévus et les flux de trésorerie disponibles par action prévus. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'incidence financière potentielle des acquisitions ou ventes réalisées et futures ainsi que de la capacité de la Société à verser un dividende et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture économique favorable et des conditions favorables du marché des capitaux, des prix moyens au comptant du marché conformes aux courbes de prix externes et aux prévisions internes, de l'absence de fluctuations importantes du taux de change présumé entre le dollar américain et le dollar canadien, de l'absence de variations importantes des taux d'intérêt, , absence d'intervention politique et réglementaire défavorable, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

For information : Innergex Renewable Energy Inc, Karine Vachon, Senior Director - Communications and ESG, +1 438 887-0912, [email protected], www.innergex.com ; Naji Baydoun, Director - Investor Relations, +1 450 928-2550, poste 1263, [email protected]