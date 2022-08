Émission d'obligations vertes sans recours d'un montant équivalent à 912,6 M$ CA et d'une facilité de lettre de crédit d'un montant équivalent à 119,7 M$ CA pour son portefeuille d'actifs chiliens

Optimise la structure du capital et des rendements des activités chiliennes d'Innergex en ajoutant de la dette à des actifs non grevés

Débloque un montant équivalent à 40,7 M$ CA de liquidités retenues dans des comptes de réserve et bénéficie d'une stratégie de couverture préalable procurant à Innergex une somme supplémentaire équivalente de 71,9 M$ CA

Améliore le rendement initial de l'encaisse en intégrant une période de trois ans de paiement d'intérêt seulement et prolongation de l'échéance de la dette

Fournit des capitaux pour la construction du premier projet de stockage d'énergie par batterie d'Innergex au Chili, où les activités de construction ont récemment commencé

Représente la plus importante opération de placement privé en Amérique latine au cours des dernières années

Réception par le portefeuille d'une note d'évaluation d'investissement de première qualité

LONGUEUIL, QC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce la réalisation d'un refinancement de 803,1 M$ US (1,032 G$ CA) de la dette sans recours de son portefeuille d'actifs en propriété exclusive au Chili avec l'émission d'obligations vertes d'un montant de 710,0 M$ US (912,6 M$ CA) échéant en 2036 (avec un versement final de 139,0 M$ US (178,7 M$ CA)) et d'une facilité de lettre de crédit d'un montant de 93,1 M$ US (119,7 M$ CA). Un groupe clé d'investisseurs institutionnels internationaux a participé à l'opération, qui a fait l'objet d'une forte demande et a finalement été sursouscrite de façon significative.

« L'accueil favorable des investisseurs reflète la solidité financière et les perspectives de croissance d'Innergex au Chili », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Notre équipe a été en mesure d'obtenir des conditions plus favorables pour notre refinancement permettant une plus grande souplesse financière et une échéance moyenne prolongée. Ce refinancement nous permet de débloquer la valeur de notre portefeuille, d'optimiser notre structure du capital et d'harmoniser nos efforts avec notre entreprise en pleine croissance, alors que nous nous appliquons sans relâche à offrir des rendements à long terme aux actionnaires. »

Le portefeuille refinancé se compose d'une combinaison d'actifs solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage d'énergie par batterie dont Innergex est propriétaire exclusif. Le portefeuille comprend le parc solaire San Andrés (50,6 MW) et les trois parcs éoliens Aela (332 MW), qui ont tous été acquis au début de l'année, ainsi que de la centrale hydroélectrique Licán (18 MW), la centrale hydroélectrique Mampil (55 MW), la centrale hydroélectrique Peuchén (85 MW) et le parc solaire Salvador (68 MW), de même que du projet de stockage d'énergie par batterie de 50 MW/250 MWh présentement en cours de construction. Innergex est également propriétaire d'une participation de 55 % dans la centrale solaire thermique Pampa Elvira (34 MW) et d'une participation de 69,5 % dans la centrale hydroélectrique Guayacán (12 MW), qui n'ont pas été intégrées au portefeuille financé. En mai 2022, Innergex a annoncé que deux nouveaux projets de stockage d'énergie par batterie à grande échelle, totalisant 85 MW/425 MWh (5 heures par projet), sont actuellement en cours de développement au Chili.

Dans l'ensemble, le portefeuille chilien d'actifs a reçu une note d'évaluation d'investissement de première qualité, et les obligations vertes ont été évaluées à des niveaux concurrentiels dans la fourchette du Trésor américain. Le processus de refinancement permettra à Innergex de débloquer 31,7 M$ US (40,7 M$ CA) de liquidités à la clôture et de bénéficier d'une stratégie de couverture préalable qui prévoit un montant supplémentaire de 55,8 M$ US (71,9 M$ CA) en liquidités.

Le produit net servira à financer 176,2 M$ US (226,5 M$ CA) de l'acquisition des parcs éoliens Aela, tandis que 72,6 M$ US (93,3 M$ CA) seront utilisés pour financer toutes les activités de développement du projet de stockage d'énergie Salvador. Le solde sera affecté au remboursement de 548,7 M$ US (705,3 M$ CA) des frais liés à la dette existante et des autres coûts d'opérations.

L'émission d'obligations vertes est liée aux swaps différés de taux d'intérêt conclus le 17 février 2022, d'un montant notionnel global de 331,2 M$ US (425,8 M$ CA) afin de gérer son exposition au risque d'augmentation des taux d'intérêt sur une tranche du refinancement prévu de l'acquisition des parcs éoliens Aela et des projets chiliens existants. Le 25 juillet 2022, les swaps de taux d'intérêt précédemment conclus ont été réglés en faveur d'Innergex pour un montant de 41,2 M$ US (53,1 M$ CA). De plus, le dénouement des swaps de taux d'intérêt liés aux financements actuels fournira 14,6 M$ US (18,8 M$ CA) supplémentaires en liquidités.

SMBC et CIBC World Markets Corp ont agi à titre d'agent de placement (registres) et de coagent respectivement pour cette opération. La SMBC a également agi en tant que conseiller financier d'Innergex pour la préparation de la transaction, en tant que seul coordinateur des obligations vertes et en tant que seule banque émettrice de la facilité de lettre de crédit.

Les obligations vertes décrites ci-dessus ont été offertes dans le cadre d'un placement privé en vertu du paragraphe 2 de l'article 4a) de la loi intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ni vendus dans le cadre d'un appel public à l'épargne, puisque la Loi de 1933 n'offre de dispense d'inscription que pour les opérations effectuées par un émetteur qui n'a pas recours à un appel public à l'épargne.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette totale de 3 484 MW (puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et une installation de stockage d'énergie par batterie. Innergex détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 731 MW (puissance installée brute de 768 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 745 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 7 495 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à l'utilisation du produit des obligations vertes et de la facilité de lettre de crédit, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par capitaux propres aux fins de l'impôt) des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles par action prévus de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité. Veuillez vous reporter à la section 1 « Faits saillants » du rapport de gestion pour la période de trois et de six mois terminée le 30 juin 2022, pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses utilisées à l'égard des cibles de croissance pour 2022 et des perspectives du plan stratégique 2020-2025.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2022.

