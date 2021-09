/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a réalisé aujourd'hui son financement par voie de prise ferme d'actions ordinaires préalablement annoncé. La Société a émis un total de 10 374 150 actions ordinaires, dont 1 353 150 actions ordinaires émises par suite de l'exercice intégral, à la clôture, de l'option de surallocation attribuée au syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »), au prix d'offre de 19,40 $ par action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un produit brut global de 201 258 510 $ (le « placement »).

Dans le cadre de la convention de droits de l'investisseur entre Innergex et Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec (« Hydro-Québec »), Hydro-Québec détient un droit préférentiel de souscription lui permettant de maintenir sa participation de 19,9 % dans les actions ordinaires d'Innergex. Par conséquent, elle peut souscrire des actions ordinaires d'Innergex dans le cadre de toute émission à un prix égal, notamment dans le contexte d'un financement par voie de prise ferme de capitaux propres. Parallèlement au placement, Innergex a également réalisé la clôture du placement privé préalablement annoncé (le « placement privé ») avec d'Hydro-Québec. Un total de 2 581 000 actions ordinaires ont été émises au prix d'offre moyennant un produit brut total de 50 071 400 $ afin de maintenir la participation de 19,9 % d'Hydro-Québec. Les actions ordinaires vendues dans le cadre du placement privé ont été vendues directement à Hydro-Québec, sans preneur ferme ni placeur pour compte.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement et du placement privé au financement du prix d'achat de l'acquisition de Curtis Palmer (l'« acquisition »), et le reste du produit net ou, si l'acquisition ne se matérialise pas, le produit net tiré du placement et du placement privé aux fins générales de l'entreprise, y compris aux initiatives de croissance futures.

Les actions ordinaires dans le cadre du placement ont été placées au moyen d'un prospectus simplifié daté du 30 août 2021, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 77 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 071 MW (puissance installée brute de 3 741 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 38 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 7 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 8 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 168 MW (puissance installée brute de 205 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 2 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 931 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la réalisation de l'acquisition de Curtis Palmer, à l'emploi du produit du placement et du placement privé, à la stratégie commerciale d'Innergex, à ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'Alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration d'entreprises, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

L'information prospective se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses fondamentales formulées par Innergex, y compris, notamment des hypothèses concernant le rendement de projets, la conjoncture économique et financière et les conditions des marchés financiers, les attentes et hypothèses concernant la disponibilité des sources de financement et l'exécution en temps opportun par des tiers des obligations contractuelles, l'obtention des approbations des autorités de réglementation et la clôture prévue de l'acquisition de Curtis Palmer. Bien qu'Innergex estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent cette information prospective soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, aucune garantie ne pouvant être donnée quant à leur exactitude. L'information prospective dans le présent communiqué de presse est présentée en date des présentes et Innergex décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser quelque information prospective, notamment à la lumière d'événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que la législation ne l'y oblige.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou présentés par l'information prospective ou sur les principales hypothèses utilisées pour obtenir cette information, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois et de six mois terminées le 30 juin 2021.

