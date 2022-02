/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

LONGUEUIL, QC, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a réalisé aujourd'hui son financement par voie de prise ferme d'actions ordinaires préalablement annoncé. La Société a émis 9 718 650 actions ordinaires, y compris 1 267 650 actions ordinaires émises par suite de l'exercice intégral, à la clôture, de l'option de surallocation attribuée au syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »), au prix d'offre de 17,75 $ par action ordinaire (le « prix d'offre ») moyennant un produit brut global de 172 506 038 $ (le « placement »).

Dans le cadre de la convention de droits de l'investisseur entre Innergex et Société de portefeuille HQI Canada inc., une filiale d'Hydro-Québec (« HQI »), HQI détient un droit préférentiel de souscription lui permettant de maintenir sa participation de 19,95 % dans les actions ordinaires d'Innergex. Par conséquent, elle peut souscrire aux actions ordinaires d'Innergex dans le cadre de toute émission à un prix égal, notamment dans le contexte d'un financement par voie de prise ferme de capitaux propres. Parallèlement au placement, Innergex a également réalisé la clôture du placement privé préalablement annoncé (le « placement privé ») avec d'HQI. Un total de 2 100 000 actions ordinaires ont été émises au prix d'offre moyennant un produit brut total de 37 275 000 $. Les actions ordinaires vendues dans le cadre du placement privé ont été vendues directement à HQI, sans preneur ferme ni placeur pour compte.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement et du placement privé au financement d'une partie du prix d'achat de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires d'Aela Generación S.A. et d'Aela Energía SpA (collectivement, « Aela »), un portefeuille de trois parcs éoliens en exploitation récemment construits d'une puissance de 332 MW au Chili (l'« acquisition ») ou, si l'acquisition ne se matérialise pas, le produit net tiré du placement et du placement privé aux fins générales de l'entreprise, y compris aux initiatives de croissance futures.

Les actions ordinaires dans le cadre du placement ont été placées au moyen d'un prospectus simplifié daté du 16 février 2022, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis. Ces titres ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d'une inscription ou d'une dispense d'inscription en vertu de la Loi de 1933 ou de la législation en valeurs mobilières applicable de quelque État des États-Unis.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 7 122 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la réalisation prévue de l'acquisition d'Aela, à l'intégration d'Aela, à l'utilisation des produits du placement et du placement privé aux cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'Alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

Information financière prospective : l'information prospective comprend l'information financière prospective ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment la production prévue, les flux de trésorerie disponibles cibles, les flux de trésorerie disponibles cibles par action de la Société (y compris sur une base cumulée avec Aela), la production prévue d'Aela, la demande d'électricité prévue, les produits visés, les charges d'exploitation, les frais généraux et les frais administratifs visés, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs des résultats prévisionnels, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures et de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité, l'obtention des approbations des autorités de réglementation et la clôture prévue de l'acquisition. Veuillez vous reporter à la section 5 « Perspectives » du rapport annuel 2021 pour obtenir de plus amples renseignements sur les hypothèses utilisées à l'égard des cibles de croissance pour 2022 et des perspectives du plan stratégique 2020-2025.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2021.

