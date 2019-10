Innergex annonce l'exercice complet et la clôture de l'option de surallocation octroyée dans le cadre de son placement de débentures subordonnées

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

LONGUEUIL, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a émis un montant total additionnel de 18,75 M$ de capital de débentures subordonnées non garanties convertibles (les « débentures »), conséquemment à l'exercice complet de l'option de surallocation (l' « option de surallocation ») octroyée aux preneurs fermes dans le cadre du placement par voie de prise ferme de débentures préalablement complété (le « placement »). Les débentures portent intérêt au taux de 4,65 % par année, payable semestriellement le 31 octobre et le 30 avril de chaque année, à compter du 30 avril 2020. Après avoir pris en compte l'option de surallocation, la Société a généré un produit total brut de 143,75 M$ en vertu du placement.

Les débentures se négocient sur la Bourse de Toronto, sous le symbole « INE.DB.C ».

Le placement a été effectué au moyen d'un prospectus simplifié daté du 18 septembre 2019, lequel est disponible sur SEDAR au www.sedar.com. Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières TD Inc., CIBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc.

Les débentures et les actions ordinaires de la Société émises à la conversion, au rachat ou à l'échéance des débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis. Les débentures ne peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf sous le régime de dispenses d'inscription applicables.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. Innergex gère un important portefeuille de 67 actifs en exploitation d'une puissance installée nette de 2 338 MW (puissance installée brute de 3 238 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et quatre parcs solaires. Elle détient aussi des intérêts dans sept projets en développement d'une puissance installée nette totale de 546 MW (puissance installée brute de 628 MW), dont un est actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance brute totale de 7 767 MW. Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au cœur de la stratégie de développement d'Innergex. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Jean-François Neault, Chef de la direction financière, 450 928-2550, poste 1207, jfneault@innergex.com; Karine Vachon, Directrice - Communications, 450 928-2550, poste 1222, kvachon@innergex.com

Related Links

www.innergex.com