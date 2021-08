LONGUEUIL, QC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») a acquis 100 % des actions de Empresa Electrica Licán S.A. (« Licán »), qui possède et exploite une centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 18 MW, dotée d'un réservoir permettant une régulation quotidienne jusqu'à trois heures et demie. L'installation mise en service en 2011 est située sur la rivière Licán, dans la région de Los Rios au Chili. Licán a été acquise pour une valeur d'entreprise totale de 40,5 M$ US (50,5 M$ CA) avec un investissement en équité pour Innergex de 16,6 M$ US (20,6 M$ CA), répartis entre le paiement aux actionnaires et le remboursement partiel de la dette existante et d'autres coûts.

« Il y a à peine un mois, nous avons consolidé notre présence au Chili avec l'acquisition des intérêts restants dans Energía Llaima. J'ai mentionné à ce moment notre intention d'accroître notre présence dans la région, et l'acquisition de Licán soutient cette stratégie de croissance en Amérique du Sud », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Licán est un actif de grande qualité dont la rentabilité a été prouvée depuis neuf ans en vendant sa production sur le marché au comptant. L'installation comporte un petit réservoir qui nous permettra de réguler le débit pour un approvisionnement énergétique continu. L'acquisition de Licán complémente notre stratégie de diversification de nos sources de revenus en ajoutant des revenus liés à la disponibilité à notre portefeuille. »

L'installation devrait produire une moyenne à long terme brute estimée à 77,8 GWh par an. L'actif devrait atteindre un BAIIA ajusté de 2,1 M$ US (2,6 M$ CA) en moyenne pendant les cinq premières années complètes.

L'investissement en équité totalisant 16,6 M$ US (20,6 M$ CA) sera financé par des liquidités détenues au Chili.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille d'actifs de haute qualité. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la performance financière prévue de la Société, à la production d'énergie, aux acquisitions de projets, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, et des acquisitions réalisées et futures. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois close le 31 mars 2021.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités pour la période de trois mois close le 31 mars 2021 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Toutefois, certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des résultats pour différentes périodes. La quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, la perte nette ajustée, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois close le 31 mars 2021.

