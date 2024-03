Injustice du RRQ envers les aînés invalides : l'acharnement de Linda Caron enfin récompensé

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - C'est avec émotion et le sentiment du devoir accompli que Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, constate que le gouvernement aura finalement entendu raison et acquiescé à sa demande persistante de mettre à la fin de la pénalité financière de 24 % sur la rente de retraite des personnes aînées invalides à l'âge de 65 ans.

La députée libérale de La Pinière, qui mène le combat aux côtés des personnes aînées invalides, a déposé un projet de loi, à l'automne 2023, pour faire cesser cette pénalité. Après avoir talonné la CAQ, sans relâche, elle se réjouit aujourd'hui d'avoir réussi à faire mettre fin à cette injustice qu'elle dénonçait haut et fort.

« Ça devenait indécent de persister à imposer une telle pénalité financière aux personnes invalides de 65 ans. Avec un actif net de plus de 120 milliards de dollars dans la caisse du Régime de rentes du Québec, il était temps que le gouvernement agisse pour soulager ces personnes qui peinent à vivre dans la dignité à cause de cette pénalité. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

