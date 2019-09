Initiative visant la réduction des GES à Laval - Le 20 septembre, prenez l'autobus pour seulement 1 $

Cette initiative, qui en est à sa quatrième année, offre une grande nouveauté en 2019. En effet, pour chaque déplacement supplémentaire sur son réseau, la STL versera l'équivalent en argent à un organisme environnemental lavallois pour une plantation d'arbres sur le territoire. Une façon concrète de stimuler l'achalandage, d'inciter les non-clients à faire l'essai du transport collectif et de contribuer à la lutte aux GES en plantant des arbres. Ce tarif s'applique au réseau d'autobus et de taxis collectifs de la STL seulement.

« Depuis son lancement, la popularité de la Journée à 1 $ ne cesse de croître : d'ailleurs on observe une augmentation allant jusqu'à 4 % de notre achalandage », souligne M. Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL. « En offrant le transport pour une fraction du prix et en remettant en argent les déplacements supplémentaires pour la plantation d'arbres à Laval, la STL se distingue une fois de plus comme un facilitateur dans la vie des Lavallois et un leader en mobilité durable », affirme-t-il.

La Journée à 1 $ de la STL s'ajoute à son offre tarifaire généreuse, au bénéfice de sa clientèle. Outre celle-ci, notons la tarification étudiante, les Alertes au smog, où le passage unitaire est à 1 $, ainsi que le titre Horizon 65+ qui permet aux Lavallois âgés de 65 ans et plus de se déplacer gratuitement sur le réseau de la STL.

Paiement par carte de crédit à bord

Soulignons qu'afin de faciliter le paiement à bord, 12 circuits d'autobus sur le réseau de la STL acceptent le paiement par carte de crédit sans contact. Il s'agit des circuits suivants : 2-20-24-39-40-41-43-48-50-60-63 et 73. Pour la Journée à 1 $, la STL invite sa clientèle à opter pour cette solution de paiement ainsi que le paiement au comptant.

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, près de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL est reconnue comme une des sociétés de transport collectif les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stl.laval.qc.ca.

