Initiative pour la création rapide de logements - Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal inaugurent une nouvelle maison de chambres dans l'arrondissement Ville-Marie

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Montréal, sont heureux de souligner la rénovation et l'ouverture de la Maison Cartier de l'organisme Cap St-Barnabé. Cette maison de chambres pour personnes en situation de précarité est située sur le boulevard De Maisonneuve Est, dans l'arrondissement Ville-Marie.

De gauche à droite : Marjolaine Despars, directrice générale adjointe du Cap St-Barnabé; Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier; Benoit Dorais, vice-président du conseil exécutif, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal ; Robert Beaudry, Conseiller de la Ville de Montréal, membre du comité exécutif, membre du conseil d'agglomération ; France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand ; Rachel Bendayan, députée d’Outremont et secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances; Michelle Patenaude, directrice générale du Cap St-Barnabé. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

La nouvelle ressource offrira un milieu de vie sécuritaire de 20 chambres à des personnes vulnérables ayant vécu de l'itinérance ou à risque d'en vivre. Les locataires bénéficieront d'un soutien communautaire, ce qui contribuera au renforcement de leur autonomie, à leur intégration et à l'amélioration de leur qualité de vie.

Ce projet, dont le coût de réalisation est établi à 3,5 M$, a vu le jour notamment grâce à l'appui du gouvernement du Canada qui a contribué 3,24 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant la phase 2 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), volet Grandes Villes.

Les locataires pourront aussi bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 625 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Citations:

Le gouvernement du Canada continue à travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Montréal. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où habiter. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, de nombreuses personnes ici même à Montréal bénéficieront de la sécurité et des nombreux services offerts. La Maison Cartier permettra à ses résidents de se concentrer sur leur vie et de se bâtir un avenir plus prospère. » - Rachel Bandayan, Députée fédérale pour Outremont

« Tous les locataires de la Maison Cartier pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec. Ainsi, leur contribution au paiement du loyer sera limitée à 25 % de leur revenu, soit un loyer similaire à celui d'une habitation à loyer modique. Cette aide directe à la personne constitue l'une des mesures concrètes de notre gouvernement pour préserver l'abordabilité et lutter contre l'itinérance. Nous en sommes très fiers. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« L'hébergement est une étape cruciale pour assurer une réaffiliation graduelle et un retour vers l'autonomie des personnes en situation d'itinérance. Si nous voulons être en mesure de renverser la tendance à la hausse du phénomène de l'itinérance, il nous faut absolument plus de projets comme celui-ci qui, en parallèle, vient également libérer des places dans nos ressources d'urgence. On doit tous en faire plus et continuer de travailler ensemble afin d'agir dans l'immédiat, mais aussi en prévention de l'itinérance. Je salue le travail qui a été fait par l'organisme CAP Saint-Barnabé pour rendre possible ce projet de 20 chambres. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à la mise sur pied de ce nouvel espace de vie qui répondra aux besoins des personnes parmi les plus vulnérables de notre société. Merci aux partenaires pour leur appui et à l'organisme CAP St-Barnabé sans qui ce projet n'existerait pas. Nous le savons, les besoins sont immenses en matière de logements abordables et sociaux et c'est grâce à des projets comme celui-ci que nous agissons collectivement afin d'offrir de protéger le parc de logements abordables à Montréal et que nous sommes en mesure d'offrir un toit avec des services d'accompagnements à ceux qui en ont le plus besoin. » - Benoit Dorais, vice-président du conseil exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal

« C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillerons les locataires de la Maison Cartier. Fierté de répondre aux besoins en logement et d'accompagnement des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Fierté de contribuer à briser leur isolement et à favoriser leur maintien en logement. Fierté que ce projet ait permis la sauvegarde d'une maison de chambres dans l'arrondissement Ville-Marie. L'an dernier, le CAP St-Barnabé a offert 127 000 nuitées dans ses 3 refuges, une réponse essentielle aux besoins urgents, mais incomplète pour assurer des conditions de logement dignes aux plus vulnérables. Avec l'ouverture de la Maison Cartier, nous ajoutons 20 chambres meublées à notre offre d'hébergement, qui compte déjà 3 autres maisons, pour totaliser 60 chambres ou appartements meublés à Montréal. Nous sommes reconnaissants envers tous les partenaires qui ont rendu possible ce projet et qui nous permettent de poursuivre notre mission auprès des personnes en situation d'exclusion sociale. » - Michelle Patenaude, directrice générale du CAP St-Barnabé

« La Maison Cartier a pu voir le jour grâce à l'engagement de l'équipe du CAP St-Barnabé, des partenaires du milieu et des bailleurs de fonds qui ont à cœur d'apporter des réponses concrètes et concertées pour répondre aux besoins des personnes en situation ou à risque d'itinérance. Cette nécessaire mobilisation doit être à la hauteur du défi que nous avons toutes et tous en commun : celui d'offrir un toit décent et de l'accompagnement aux personnes qui ont besoin d'aide pour reprendre pied dans la société. » - Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

Renseignements supplémentaires :

Le CAP St-Barnabé a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables par de l'accompagnement qui vise à favoriser l'autonomie et l'accès à un chez-soi. Depuis le 1er avril 2023, le CAP exploite 3 hébergements d'urgence pour personnes en situation d'itinérance, pour un total de 350 places ouvertes 24/7, et possède désormais 4 maisons d'hébergement, pour un total de 60 logements.

