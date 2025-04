Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec - Une première pelletée de terre pour le projet d'habitation abordable Maison sur le Lac

Ce projet de 7,4 M$ est rendu possible grâce à l'apport financier de plus de 3,4 M$ du fonds Capital Social d'Investissement Immobilier (CSII). Il est aussi soutenu par le gouvernement du Québec avec une somme de près de 3 M$ dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec. La Ville de Lac-des-Aigles, quant à elle, y investit 500 000 $. Les contributions d'autres partenaires et donateurs complètent le montage financier.

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire davantage et plus rapidement, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ nous mène aujourd'hui à lancer les travaux d'un projet important pour la communauté de Lac-des-Aigles. C'est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fière de constater que nous utilisons toutes les ressources à notre portée pour améliorer la qualité de vie des ménages à faible revenu dans la région de Témiscouata. La contribution des gouvernements, de la Ville de Lac-des-Aigles et de l'ensemble des partenaires montre que nous pouvons être agiles et joindre nos forces pour bâtir des milieux de vie de qualité. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant les Basques)

« La Maison sur le lac est un projet structurant pour notre communauté. Ce projet était très attendu dans notre ville et nous sommes heureux de faire partie des nombreux partenaires qui y ont cru. Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau bâtiment. »

Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles

« Notre appui au projet d'Habitations économiques Lac-des-Aigles s'inscrit dans notre objectif de répondre aux besoins des intervenants en immobilier social et abordable qui travaillent pour que tous les types de ménages aient accès à un toit décent. Au fil des ans, nous avons financé la construction ou la rénovation de plus de 10 000 logements abordables au Québec, un bilan dont nous sommes fiers et qui continuera de croître notamment grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Québec. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), mandataire des partenaires du Fonds Capital Social d'Investissement immobilier (CSII), est fière d'avoir contribué à la mise en œuvre du projet en habitation communautaire propulsé par Les Habitations économiques de Lac-des-Aigles. Cet accomplissement est un magnifique témoignage des efforts de concertation de nombreux partenaires financiers et publics. L'innovation, la créativité et l'ouverture de chacun a permis d'arriver à un résultat remarquable. Un coup de chapeau au GRT Les Habitations populaires de l'Est qui a accompagné le groupe dans l'atteinte de ses objectifs. »

Tommy Théberge, directeur général de l'AGRTQ

« Nous avons trouvé des partenaires privilégiés pour réaliser le projet de la Maison sur le Lac qui, encore plus qu'un toit de qualité à prix abordable pour les aînés, les familles ou les personnes seules, représente surtout un milieu de vie et de rencontres à proximité des services essentiels de notre centre-ville. Ce projet important pour notre municipalité a commandé une énorme force collective et je tiens à saluer la résilience de l'ensemble de mes pairs impliqués depuis les débuts. Je suis particulièrement fier de procéder à la pelletée de terre officielle de ce projet qui générera des retombées positives sur notre économie locale. »

André Bossé, président d'Habitations économiques Lac-des-Aigles

Le fonds CSII est un outil financier totalisant 151 M$ grâce à l'apport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de la Société d'habitation du Québec, du Fonds immobilier de solidarité FTQ, d'Ivanhoé Cambridge , de la Fondation Lucie et André Chagnon, de Fondaction, de la Fondation Mirella et Lino Saputo et de la Fondation J. Armand Bombardier . Chaque projet nécessite une contribution du milieu. Ce fonds offre des prêts à des coopératives d'habitation, des organismes à but non lucratif d'habitation et des offices d'habitation dans le but de financer quelque 1 500 logements abordables au Québec. Il est géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

