Inauguration de l'Estoril et construction en cours de 235 logements sociaux et abordables à Gatineau

Pour faire place à autant de chantiers simultanément dans la région, les organismes porteurs comptent sur la collaboration de nombreux partenaires. Ils ont aussi accès à différents leviers de financement par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, tels que l'Initiative logement abordable Desjardins, le Programme d'habitation abordable Québec et le programme AccèsLogis Québec.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, ainsi que la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, ont visité les projets d'habitation annoncés pour constater la rapidité de leur évolution. Ils étaient accompagnés, entre autres, de M. Yannick Laviolette, directeur principal Logement abordable du Service aux entreprises au Mouvement Desjardins, de M. Jean Pigeon, président d'Habitations de l'Outaouais métropolitain, et de M. Logan Vaillant, directeur général du Bureau régional d'action sida Outaouais.

Découvrez les projets

Estoril

Nombre de logements : 60 (visite virtuelle des logements).





60 (visite virtuelle des logements). Wright

Nombre de logements : 62





62 Carillon

Nombre de logements : 150





150 Lemieux -Tremblay

Nombre de logements : 24

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover et multiplier les leviers de financement pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Des chantiers de construction de logements sociaux et abordables, il y en a plus que jamais au Québec. La collaboration des organismes d'habitation, des municipalités et de nos partenaires solides, comme Desjardins, est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, pour mieux loger les Québécois. On mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Annoncer que près de 500 logements sociaux et abordables sont en construction en Outaouais, en même temps, c'est rassurant et motivant pour notre communauté! L'Outaouais, comme toutes les autres régions du Québec, n'échappe pas à la crise du logement. Je suis fier de constater les fruits du travail acharné des citoyens pour trouver des solutions en vue d'amoindrir les effets de la crise. Bravo à tous les partenaires pour votre résilience. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le nombre de projets de logements sociaux ou abordables en cours de construction à Hull est impressionnant. Il confirme que nos efforts soutenus visant à maintenir l'abordabilité dans le secteur de l'habitation portent fruit. L'initiative des organismes instigateurs de tous ces projets démontre également l'importance d'être agiles et de joindre nos forces pour apporter des solutions spécifiques à notre communauté. Bravo à tous les partenaires! »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« On connaît bien l'ampleur des besoins en logements sociaux et abordables et ceux dont il est question dans cette annonce viennent répondre directement à la crise. L'habitation est l'un des enjeux prioritaires de mon administration et du conseil municipal. Nous travaillons sans relâche afin de développer des logements sociaux et abordables pour tous les Gatinoises et Gatinois. Aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est la construction de près de 300 unités au cœur de notre centre-ville. C'est une merveilleuse nouvelle, d'abord pour la mixité sociale, mais aussi pour dynamiser notre centre-ville. C'est en bâtissant une ville pour tous et toutes que nous construisons une communauté vibrante, prospère et inclusive. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Le sujet des tarifs de l'administration américaine tend à éclipser celui de la crise du logement au Québec, qui est toujours présente. Mais je tiens à vous assurer que nous, chez Desjardins, on travaille activement sur les deux plans. On poursuit la construction de nombreux logements, pour soutenir les familles et les travailleurs partout dans la province. Ces logements en Outaouais sont une autre démonstration concrète de nos efforts et de l'efficacité de notre modèle de guichet unique, qui nous permet de mobiliser rapidement les ressources nécessaires et d'accélérer la livraison des projets. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Nous sommes très fiers et heureux de l'inauguration du bâtiment Estoril, un projet qui a pris forme en l'espace de 12 mois, démontrant l'agilité des acteurs y ayant participé. Aussi, nous ne nous arrêtons pas là : trois projets sont présentement en chantier et un quatrième devrait l'être sous peu, ce qui ultimement produira 545 logements abordables et subventionnés disponibles pour la population. C'est une année record pour Habitations de l'Outaouais métropolitain, qui fête ses 25 ans cette année. Avec agilité, innovation et professionnalisme, nous allons poursuivre nos efforts pour diversifier le paysage de l'habitation abordable et offrir des espaces de vie dignes, sûrs et accessibles à un plus grand nombre. »

Jean Pigeon, président d'Habitations de l'Outaouais métropolitain

« Chaque logement construit est bien plus qu'un toit : c'est une opportunité, une dignité retrouvée, une communauté qui s'épanouit. Le projet Lemieux-Tremblay, c'est 24 logements sociaux qui incarnent un engagement concret pour un avenir plus solidaire et inclusif. Sa portée dépassera les générations, offrant stabilité et espoir à ceux qui en ont le plus besoin, tout en renforçant le tissu social pour des décennies à venir. Nous sommes reconnaissants de l'apport de toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de ce projet et du soutien des bailleurs de fonds, et emballés de l'effet qu'aura ce projet dans notre communauté. »

Logan Vaillant, directeur général du Bureau régional d'action sida Outaouais

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponible une somme de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à une équipe dévouée et à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé. Desjardins a sollicité les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation ainsi que les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

Sur la totalité des projets, 75 % seront de nouvelles constructions, comme l'immeuble Estoril à Gatineau, alors que 25 % seront des immeubles rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

