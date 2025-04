Un autre projet en voie de réalisation à Chicoutimi : construction de logements sociaux et abordables pour de jeunes adultes ayant des besoins particuliers

SAGUENAY, QC, le 25 avril 2025. /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saguenay et l'organisme Immeuble Saint-Joseph de Saguenay soulignent aujourd'hui le début de la construction d'un immeuble de 23 logements pour jeunes adultes ayant un projet de vie afin de favoriser leur réinsertion sociale, en plus d'offrir du répit aux parents des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Le coût total du projet est de 8,3 M$.

La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, a effectué vendredi, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, une visite de ce chantier.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 5,4 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Saguenay accorde à ce dernier 992 000 $ ainsi qu'un rabais de taxes sur une durée de 25 ans.

Citations :

« Je suis très heureuse de la réalisation de ce projet qui permettra à des jeunes d'avoir une chance supplémentaire de réaliser une réinsertion au sein de la société. Une autre portion de l'immeuble offrira une meilleure qualité de vie à des citoyens vivant avec une déficience intellectuelle, tout en donnant un instant de répit à leurs parents. Une magnifique réalisation de la part de nombreux intervenants dans un lieu rempli d'histoires et au centre-ville de Chicoutimi. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je félicite tous les partenaires qui ont collaboré à ce projet qui permettra à des jeunes de reprendre leur vie en main et à d'autres personnes avec des besoins particuliers d'améliorer leur qualité de vie actuelle. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cet important chantier. La clef du succès pour offrir davantage de logements abordables sur le marché, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est fier d'appuyer concrètement la réalisation de ce magnifique projet à Saguenay, qui permettra d'offrir à des jeunes adultes un « chez-soi » bien à eux. Grâce à cette initiative inspirante, ces personnes pourront développer leur autonomie, tout en ayant accès aux soins et services dont elles ont besoin pour développer et maintenir leurs capacités. Merci aux organismes partenaires pour cet engagement exemplaire envers les jeunes qui ont des difficultés et ceux qui vivent avec une déficience intellectuelle. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'ADHIS et le Café-Jeunesse de Chicoutimi sont fiers de cette réalisation. C'est après plus de cinq ans d'effort et de démarches que nous voyons enfin le début d'un rêve conjoint qui saura rendre la vie plus facile à la population visée par l'Immeuble Saint-Joseph. Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les organisations qui ont cru en notre projet, qui nous ont supportés et qui nous ont permis de voir le début des travaux. »

Gilles Tremblay, directeur général de l'ADHIS et Lucie Tremblay, coordonnatrice du Café-Jeunesse

« La Ville de Saguenay est fière de participer à ce projet, qui vient s'ajouter à l'offre de logements sociaux et abordables que nous avons à Chicoutimi, comme les Habitations du Parc et les Habitations Saint-Joachim. Un autre important projet pour les gens ayant des besoins particuliers. Saguenay participe financièrement au projet avec une aide de près de 1 million $ et un congé de taxes sur 25 ans. »

Jacques Cleary, président de l'arrondissement de Chicoutimi

Faits saillants :

L'organisme La Corporation Immeuble Saint-Joseph de Saguenay a fait l'acquisition du bâtiment grâce au don de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Chicoutimi en 2022.

de en 2022. Jusqu'à 12 des 23 ménages de l'immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saguenay.

La Corporation Immeuble Saint-Joseph de Saguenay chapeaute deux organismes à vocation distincte, soit Café jeunesse de Chicoutimi et l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay. Ces deux organismes serviront respectivement une clientèle de jeunes adultes vulnérables (12 unités) et une autre de personnes vivant avec une déficience intellectuelle (11 unités - celles-ci visant à offrir un répit aux familles).

