Initiative Logement abordable Desjardins - Un nouveau milieu de vie de 54 logements abordables voit le jour à Saint-Donat

SAINT-DONAT, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, la Municipalité de Saint-Donat, Desjardins et la Corporation Mainbourg sont fiers de procéder à la première pelletée de terre d'un projet de 54 logements abordables, lequel sera situé au bout du passage du Tennis, à Saint-Donat. Le nouveau milieu de vie est développé dans une perspective de mixité résidentielle et comprendra 3 logements adaptés et 4 logements adaptables pour les personnes à mobilité réduite. Les premiers locataires devraient emménager dès l'été 2027. Ces derniers auront accès à des installations de qualité et à un emplacement stratégique à proximité des commodités de la vie quotidienne. S'ils y sont admissibles, 18 ménages pourraient bénéficier d'un supplément au loyer pour les aider à payer leur loyer.

Le projet Saint-Donat voit le jour dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de plus de 3 000 logements abordables.

Le coût global de réalisation est de 20 M$. Le montage financier regroupe des investissements publics concertés, qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), ainsi que de nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec. Les gouvernements du Québec et du Canada injectent, chacun, près de 4 M$ dans le projet. La municipalité de Saint-Donat investit près de 2,15 M$ dans la réalisation du nouveau milieu de vie. Pour sa part, Desjardins injecte près de 1,1 M$ en capital patient dans le montage financier et complète ce dernier avec un prêt hypothécaire.

Cette activité s'est déroulée en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, de la vice-présidente du Centre Desjardins Entreprises-Montréal, Mme Émilie Boisvert, du directeur général de la Corporation Mainbourg, M. François Claveau, ainsi que d'autres partenaires du milieu.

Initiative Logement abordable Desjardins : des résultats au-delà des attentes

Les projets réalisés dans le cadre du partenariat avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) s'inscrivent sur une feuille de route déjà bien garnie, qui montre à quel point le partenariat entre le gouvernement du Québec et Desjardins porte ses fruits.

En date du 30 juin 2026, 1 852 logements étaient déjà en exploitation, 1 037 en réalisation et 586 en processus d'autorisation, pour un total de 3 475 logements abordables dans 15 régions du Québec.

Rappelons que pour répondre à la crise du logement, Desjardins s'est engagé à la fin de 2025 à créer plus de 10 000 logements d'ici 2028 pour répondre à la crise de l'abordabilité. Avec cette ambition, Desjardins bonifie son engagement initial de livrer 3 000 logements abordables durant cette même période.

Pour répondre à son ambition, Desjardins mise sur son modèle novateur de guichet unique, qui centralise les sources de financement et assure une prise en charge rapide des projets en simplifiant les démarches grâce au soutien d'une équipe attitrée.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est une preuve tangible de notre engagement collectif à offrir des milieux de vie accessibles, modernes et adaptés aux besoins des Québécoises et des Québécois. En lançant ce projet de 54 logements abordables à Saint-Donat, nous posons les fondations d'une communauté encore plus forte, tournée vers l'avenir. Je suis fière de constater, une fois de plus, que lorsque nous unissons nos efforts, nous sommes capables de transformer de grandes ambitions en réalisations durables. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. Le démarrage de ce projet de 54 logements abordables à Saint-Donat illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à bâtir davantage de logements, plus rapidement, afin que les familles, les aînés et les personnes à revenu modeste puissent se loger à un coût abordable, partout au Québec. Nous avons également la responsabilité de mettre de l'avant toute initiative porteuse, comme c'est le cas avec Desjardins. Comme députée de Bertrand, je suis fière de voir ce projet avec la Corporation Mainbourg prendre forme et de constater la mobilisation de nos partenaires pour bâtir un milieu de vie inclusif, accessible et accueillant pour la communauté de Saint-Donat. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« La municipalité de Saint-Donat est fière de contribuer financièrement à la réalisation de ce projet de logement social. Cet investissement s'inscrit directement dans notre volonté d'améliorer l'offre de logements sur notre territoire. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour leur vision de développement, ainsi que la Corporation Mainbourg pour la confiance qu'elle accorde au marché de Saint-Donat. Ce projet permet également de diversifier notre parc résidentiel, en équilibrant l'offre privée et le logement social, en plus d'être financé en grande partie par les gouvernements. »

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

« Derrière chaque logement que nous contribuons à réaliser, il y a une personne, une famille ou un aîné qui cherche avant tout un endroit où se sentir chez lui. Avoir accès à un logement abordable et de qualité, c'est pouvoir vivre avec davantage de stabilité, de sécurité et de dignité. À Saint‑Donat, cette réalisation est le résultat d'une mobilisation exemplaire de partenaires engagés à l'égard de leur communauté. Chez Desjardins, nous sommes fiers d'accompagner les milieux et de mettre notre expertise au service d'initiatives qui répondent à un besoin aussi essentiel qu'avoir un chez-soi. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« La Corporation Mainbourg est heureuse de venir réaliser ce projet dans la municipalité de Saint-Donat afin d'y développer un milieu de vie tout en contribuant à loger dignement des ménages de la région. Nous remercions l'ensemble des partenaires financiers qui rendent possible la réalisation de ce projet, notamment la Municipalité de Saint-Donat, qui verse une contribution financière importante. Cette contribution municipale ainsi que les 18 PSL permettent d'améliorer l'abordabilité financière des loyers pour les ménages financièrement vulnérables. Grâce à ce projet, nous sommes fiers de contribuer à faire de la municipalité de Saint-Donat l'une des premières villes où la cible de 20 % de logements à but non lucratif est atteinte sur son territoire. »

François Claveau, directeur général de la Corporation Mainbourg

Faits saillants :

Architecte : DKA

Visuel du projet :

Jusqu'à 18 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). S'ils y sont admissibles, les locataires pourront ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Donat.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

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La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement ainsi qu'à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 G$ au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de la Corporation Mainbourg

Fondée en 1995, la Corporation Mainbourg est une entreprise d'économie sociale propriétaire et gestionnaire d'immeubles à vocation communautaire, qui participe activement au développement socio-économique de son milieu, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté locale.

À travers sa mission, la Corporation Mainbourg vise à :

acquérir, rénover et bâtir des immeubles à vocation communautaire ;

construire et gérer des logements à but non lucratif offrant une qualité de vie améliorée ;

développer la communauté locale et l'économie sociale, et y contribuer ;

réaliser, mobiliser et régir des espaces de bureaux pour les organisations communautaires.

Le parc immobilier de cet OBNL totalise actuellement plus de 1 200 logements à but non lucratif et 100 000 pi2 d'espaces non résidentiels.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, [email protected]