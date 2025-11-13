QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Québec, Desjardins, UTILE et l'organisme La Bouée ont souligné aujourd'hui l'avancement de deux projets de logements sociaux et abordables à Québec :

UTILE Saint-Sacrement est un immeuble de 235 logements pour étudiants, dont les travaux ont débuté en mars 2025;

Habitations Landry, un immeuble de 48 logements destinés à des familles et personnes seules, qui accueillera ses premiers locataires à l'hiver 2026.

La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, le député de Beauport-Limoilou, M. Steeve Lavoie, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le maire de Québec, M. Bruno Marchand, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Denis Dubois, le président-directeur général d'UTILE, M. Laurent Levesque, et le président du C. A. de La Bouée, M. Robert Verret, ont procédé à cette annonce dans les locaux d'UTILE, à Québec.

Des résultats qui dépassent les attentes

Ces projets, les premiers de l'Initiative Logement abordable Desjardins dans la Ville de Québec, s'inscrivent dans un engagement fort : livrer 3 000 logements abordables d'ici 2028. La feuille de route déjà bien garnie de ce mandat démontre à quel point ce partenariat porte ses fruits.

Depuis 2022, 2 553 unités sont déjà en chantier ou habitées, dont 1 561 occupées et 944 en construction, réparties dans 14 régions du Québec. Tout indique que nous dépasserons nos objectifs.

Cette performance de Desjardins repose sur son vaste réseau de caisses et sur son modèle de guichet unique qui:

assure une prise en charge rapide et centralisée des projets par une équipe dédiée;

simplifie les démarches pour les promoteurs communautaires et les partenaires;

centralise les sources de financement, incluant des leviers innovants comme le capital patient et des solutions hypothécaires;

accélère la réalisation des projets grâce à une approche collaborative avec les organismes locaux.

Derrière ces chiffres, ce sont des étudiants, des familles et des personnes seules qui trouvent enfin un logement digne et abordable.

UTILE Saint-Sacrement

UTILE Saint-Sacrement représente un investissement total de plus de 56 M$, auquel le gouvernement du Québec contribue pour une somme de 15,9 M$ et la Ville de Québec, pour plus de 2,3 M$. Le financement du gouvernement fédéral s'élève à 2 M$, qui proviennent du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Pour sa part, Desjardins apporte un financement structurant composé d'un capital patient de 4,3 M$ et d'un prêt hypothécaire qui complète le montage financier.

Les étudiants bénéficieront de plusieurs inclusions, dont les services d'électricité et de chauffage, un réfrigérateur, une cuisinière, un accès à Internet et un échangeur d'air. L'immeuble comprend également une terrasse, des ascenseurs, une salle d'étude, une salle commune et deux stationnements pour vélos - un intérieur et un extérieur.

Habitations Landry

Le montage financier du projet Habitations Landry avoisine les 18 M$. Il regroupe des investissements du gouvernement du Québec de 8,2 M$ et de plus de 3,4 M$ de la Ville de Québec. Pour sa part, Desjardins y contribue par un capital patient de plus de 767 000 $, en complément d'un prêt hypothécaire qui assure la viabilité financière du projet.

La Bouée assurera à terme la gestion de l'immeuble. Celui-ci comprendra douze studios, vingt-quatre 3 ½ et douze 4 ½, offrant une diversité de logements adaptés aux besoins des locataires. Une salle polyvalente au rez-de-chaussée, un stationnement souterrain de 14 cases, des rangements pour vélos et des zones extérieures végétalisées contribueront à améliorer la qualité de vie tout en réduisant les îlots de chaleur.

Citations :

« Notre gouvernement livre plus que jamais des logements sociaux et abordables, et ce, dans toutes les régions du Québec. Grâce à de nouveaux outils tels que les partenariats avec les fonds fiscalisés, dont ceux avec le Mouvement Desjardins, la SHQ dispose d'un coffre à outils élargi pour construire plus de logements plus rapidement. C'est une formule qui donne des résultats concrets. Les deux projets soulignés aujourd'hui en sont d'excellents exemples. Bravo à tous les partenaires et longue vie à ces futurs immeubles sous la gouverne d'UTILE et de l'organisme La Bouée! »

Caroline Proulx ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. Ces projets offriront plus de logements sûrs et abordables aux Québécoises et Québécois pour les générations à venir. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Je tiens à souligner l'engagement du Mouvement Desjardins, dont la contribution représente un levier important pour la réalisation des projets annoncés aujourd'hui dans la région de la Capitale-Nationale. Je remercie également les organismes UTILE et La Bouée, ainsi que le groupe de ressources techniques Action-Habitation, pour leurs collaborations essentielles. Grâce à la mobilisation de ces partenaires, notre gouvernement réaffirme sa volonté de favoriser l'accès à un logement de qualité, durable et abordable. Ensemble nous posons des gestes concrets qui améliorent les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de la région de la Capitale-Nationale. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour les gens de Québec et partout au pays. Le soutien à UTILE est un exemple concret de notre engagement. Je suis fier de notre participation à ce projet et de la différence concrète qu'il fera pour les étudiantes et les étudiants de cette communauté. »

Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« La Ville de Québec peut compter sur la collaboration de développeurs communautaires ambitieux et engagés dont l'UTILE et La Bouée. C'est un atout indéniable dans notre manche alors que nous devons rapidement augmenter le nombre d'unités disponibles pour rétablir l'équilibre sur le marché locatif. Au cours des deux dernières années, la Ville a dépassé son objectif de construction de plus de 500 nouveaux logements sociaux et abordables par an. On doit maintenir la cadence si on veut venir à bout de cette crise, et c'est avec de tels partenariats financiers que nous y arriverons. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Ce bilan est une grande fierté pour tout le Mouvement Desjardins. Depuis 2022, nous avons déjà livré et mis en chantier plus de 2 500 logements abordables partout au Québec. L'accès au logement est une priorité, et nous avons l'ambition d'innover pour en faire encore plus, ici au Québec et ailleurs au Canada. Chaque projet vise à offrir à des personnes un toit digne et sécuritaire, tout en créant des milieux de vie inclusifs qui renforcent la vitalité des communautés. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Grâce à l'appui des partenaires qui rendent ce projet possible, pas moins de 340 personnes aux études auront accès à un logement abordable et pourront ainsi se consacrer pleinement à leurs études. UTILE salue le déploiement de mesures innovantes et agiles comme l'Initiative Logement abordable Desjardins, qui permettent le développement à grande échelle de logements à but non lucratif au Québec. »

Laurent Levesque, président-directeur général d'UTILE

« La réalisation des Habitations Landry est une grande fierté pour La Bouée. Ce projet, rendu possible grâce à la mobilisation de partenaires agiles et engagés, nous permet d'offrir à des familles de Québec un milieu de vie de qualité, inclusif et durable. En tant qu'organisme communautaire, nous avons à cœur d'accompagner les locataires et de contribuer activement à la vitalité des quartiers. Nous sommes fiers d'offrir une solution concrète à la crise du logement et souhaitons que cette dynamique avec les partenaires se poursuive pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

Robert Verret, président du C.A. de La Bouée

Faits saillants :

Habitations Landry et La Bouée :

La Bouée est une société acheteuse à but non lucratif. Elle a comme mission principale de préserver et de développer l'habitation communautaire et de participer à la recherche et au développement d'innovations.

Jusqu'à 36 des 48 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

UTILE

UTILE a pour mission de concevoir, construire et gérer de manière responsable des logements durables adaptés aux besoins de la population étudiante au Québec. L'entreprise d'économie sociale travaille à faire du logement un catalyseur de réussite, un espace pour que des générations d'étudiantes et étudiants se réalisent pleinement.

UTILE Saint-Sacrement est le deuxième projet d'UTILE à Québec. Ces 235 appartements s'ajouteront aux 205 appartements d'UTILE Cité-Universitaire (autrefois nommé l'Ardoise). UTILE loge déjà plus de 900 locataires dans 752 appartements situés à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Rimouski et vise à mettre en chantier 600 à 800 logements par année à travers la province.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

