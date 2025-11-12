CALGARY, AB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Ville de Calgary et d'autres partenaires ont annoncé un financement combiné de plus de 83 millions de dollars pour aider à construire 204 logements locatifs sûrs à Calgary.

L'immeuble 800 Six West, situé au 800, 6th Avenue Southwest, offrira 204 logements à des personnes de Calgary issues de tous les horizons. Un immeuble de bureaux et commercial existant a été converti en immeuble résidentiel à usage mixte en vue de créer des nouveaux logements abordables et accessibles entièrement transformés selon des conceptions modernes. De plus, la Carya Society of Calgary offrira des services de soutien sur place à temps partiel, y compris des programmes de santé mentale et de bien-être (consultations individuelles, groupes de soutien, conseils sur le bien-être financier et programmes d'art et de créativité) pour favoriser les liens grâce à des évènements sportifs et sociaux.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Corey Hogan, député fédéral de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que par Myke Atkinson, conseiller municipal du quartier 7 de Calgary, Rod Ruff, chef de la direction et président, Alberta Ecotrust, et Maxim Olshevsky, chef de la direction, Astra Group and Peoplefirst Developments.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à construire plus de logements pour les gens de Calgary et partout au pays. Soutenir le Fonds pour le logement abordable est notre façon de transformer notre engagement en résultats en investissant dans des collectivités plus fortes et plus résilientes. Je suis fier du rôle que nous jouons dans ce projet et de la différence durable qu'il apportera aux familles de cette collectivité. » - Corey Hogan, député fédéral de Calgary Confédération

« Il est urgent pour la population de Calgary qu'on continue d'investir dans le logement. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires gouvernementaux et privés pour y arriver. La conversion de bureaux en logements de l'immeuble 800 Six West est un excellent exemple de la façon dont les partenariats transforment notre centre-ville et veillent à ce que tous les résidents de Calgary aient accès à des logements sûrs et abordables dans des collectivités accueillantes et solidaires, y compris au centre-ville. » - Jeromy Farkas, maire de Calgary

« Grâce à notre Climate Innovation Fund, nous investissons dans des solutions pratiques qui s'attaquent à de multiples défis sociétaux et environnementaux, ce qui a une incidence positive sur nos villes. L'ensemble résidentiel 800 Six West démontre comment l'innovation et la collaboration peuvent s'unir pour rendre le logement plus abordable, réduire les émissions et contribuer à une ville où tout le monde peut s'épanouir. » - Rod Ruff, chef de la direction et président, Alberta Ecotrust Foundation

« Le 800 Six West, notre troisième conversion de bureaux en logements au centre-ville de Calgary, est une démonstration continue de la façon dont les actifs sous-utilisés peuvent être transformés en partie de la solution de logement grâce à la collaboration entre les secteurs public, privé et sans but lucratif. Ce qui est accompli à Calgary montre le type de logement évolutif et axé sur les résultats dont le Canada a besoin davantage. Nous sommes fiers de contribuer à cet élan. » - Maxim Olshevsky, chef de la direction, Astra Group and Peoplefirst Developments

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel du 800, 6th Avenue Southwest est le suivant : 62 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 15 millions de dollars sous forme de contribution de la Ville de Calgary; 900 000 $ en contribution financière de l'Alberta Ecotrust Foundation; 4,9 millions de dollars en liquidités du groupe Astra.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]