VANCOUVER, BC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, et l'Église Unie du Canada ont annoncé un financement combiné de plus de 53 millions de dollars pour aider à construire 104 logements locatifs sûrs et abordables à Vancouver. C'est un bel exemple de l'engagement du gouvernement du Canada à investir dans le logement abordable partout au pays.

L'église Lakeview Multicultural United Church, au 2776 Semlin Drive, sera réaménagée en immeuble de six étages à ossature de bois. L'ensemble résidentiel offrira des logements aux personnes seules, aux couples, aux familles et aux personnes âgées. La taille des unités locatives ira du studio au logement de trois chambres. Il y aura des aires de commodité intérieures et extérieures au quatrième étage, y compris une aire de jeux pour enfants sur le toit de 1 700 pieds carrés. L'aménagement comprendra aussi 48 places de stationnement pour les véhicules et 224 places pour les bicyclettes.

L'immeuble à usage mixte se trouve à proximité de Trout Lake et à distance de marche du Skytrain. En outre, il vise à obtenir la certification de maison passive. Le rez-de-chaussée comportera aussi une église de remplacement, y compris un nouveau sanctuaire, des salles polyvalentes, une cuisine et des bureaux.

L'annonce a été faite par Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, ainsi que par Treena Duncan, pasteure principale, région Pacific Mountain de l'Église Unie du Canada.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est avec grand plaisir que notre gouvernement appuie des initiatives comme le réaménagement de Lakeview Church. Ce travail incroyable ne serait pas possible sans la collaboration d'autres ordres de gouvernement et d'organismes sans but lucratif. Les futurs résidents auront accès à des logements sûrs et abordables où ils pourront prospérer et s'épanouir. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver-Granville

« Notre gouvernement demeure fermement déterminé à offrir les logements dont les gens de Vancouver et des collectivités de partout au Canada ont besoin. L'une des façons d'y arriver est de renforcer le Fonds pour le logement abordable. Nous sommes fiers de soutenir ce projet et nous avons hâte de voir les répercussions positives qu'il aura réellement sur les gens de cette collectivité. » - Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver Centre

« Nous sommes fiers de soutenir des ensembles résidentiels qui reflètent les valeurs de notre ville et qui offrent plus de logements, plus rapidement, aux résidents de Vancouver. Cet investissement représente une étape importante vers la création d'un avenir plus sûr et plus abordable dans notre ville. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« C'est grâce au travail acharné et au dévouement de nombreuses personnes que cet ensemble résidentiel a pu être réalisé. Au fil des ans, beaucoup d'obstacles ont été surmontés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de créer un lieu dans la communauté qui non seulement soutiendra les nouveaux immigrants au Canada, mais qui continuera aussi de servir nos résidents locaux de longue date. Nous n'aurions pas pu franchir cette étape sans l'engagement indéfectible de nos bailleurs de fonds. Leur loyauté et leur confiance dans notre vision ont soutenu ce projet dès ses premières étapes jusqu'à sa réalisation. Leur appui a été essentiel pour concrétiser cette initiative et veiller à ce qu'elle ait une incidence durable et positive dans la collectivité. » -- Treena Duncan, pasteure principale, Pacific Mountain Regional Council de l'Église Unie du Canada

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 45,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; une subvention de 2,15 millions de dollars du Community Housing Incentive Program (CHIP) et une exonération des droits d'aménagement d'environ 2 millions de dollars de la Ville de Vancouver; 3,5 millions de dollars du Pacific Mountain Regional Council de l'Église Unie du Canada, dont 2,3 millions de dollars de la 625 Powell Street Foundation; le don du terrain par Lakeview Multicultural United Church.



