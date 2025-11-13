QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Steeve Lavoie, député de Beauport--Limoilou, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et de la Condition féminine, Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et Bruno Marchand, maire de Québec, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 13 novembre à midi.

Date : 13 novembre 2025



Heure : 13 h 30



Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]