Initiative Logement abordable Desjardins - 50 nouveaux logements abordables pour les familles de Salaberry-de-Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, Desjardins et l'organisme Ambition Habitation sont fiers d'avoir procédé, aujourd'hui, à la première pelletée de terre officielle d'un bâtiment de 50 logements abordables de 1, 2 ou 3 chambres pour les familles montérégiennes à revenu faible ou modeste. Projet porté par Ambition Habitation, l'immeuble de 3 étages sera situé près de la rivière Saint-Charles, au bout de la rue Parent, à Salaberry-de-Valleyfield. L'entrée des locataires est prévue pour l'été 2027.

Le nouveau milieu de vie voit le jour dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de plus de 3 000 logements abordables.

Le montage financier de 15,9 M$ regroupe des investissements publics concertés qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Les gouvernements du Québec et du Canada ont injecté dans le projet, à parts égales, plus de 6,85 M$. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield y investit 1,7 M$, ce qui inclut le don du terrain. Le gouvernement fédéral ajoute un financement de 1 M$ provenant du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Un prêt hypothécaire de Desjardins complète le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de M. Claude Reid, whip adjoint et député de Beauharnois, de M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, de M. Yannick Laviolette, directeur général et chef Logement abordable Desjardins, et de Mme Édith Gariépy, présidente du conseil d'administration d'Ambition Habitation.

Initiative Logement abordable Desjardins : des résultats au-delà des attentes

Les projets réalisés dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins s'inscrivent dans une feuille de route déjà bien garnie qui montre à quel point le partenariat entre le gouvernement du Québec et Desjardins porte ses fruits.

En date du 31 mai 2026, 1 852 logements étaient déjà en exploitation, 891 logements étaient en réalisation et 497 étaient en processus d'autorisation, pour un total de 3 240 logements abordables dans 15 régions du Québec.

Pour répondre à la crise du logement, Desjardins intensifie son engagement et vise la création de plus de 10 000 logements face à la crise de l'abordabilité d'ici 2028. Cette ambition marque une évolution majeure de l'Initiative Logement abordable Desjardins, lancée en 2022, qui visait initialement 3 000 logements.

Cet engagement, appuyé par des partenariats publics et privés et un modèle de financement novateur, offrira une solution concrète à des milliers de familles, étudiants et personnes seules, tout en favorisant une société plus inclusive et solidaire.

Pour atteindre cette ambition, Desjardins mise sur son modèle novateur de guichet unique, qui centralise les sources de financement et assure une prise en charge rapide des projets en simplifiant les démarches grâce au soutien d'une équipe attitrée.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. La pelletée de terre d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. Grâce à de nouveaux leviers financiers - tels que les partenariats avec les fonds fiscalisés, dont celui avec le Mouvement Desjardins -, la SHQ dispose d'un coffre à outils plus garni pour construire plus de logements, plus rapidement. C'est une formule qui livre des résultats tangibles et qui se démarque par sa rapidité. Le projet d'Ambition Habitation est un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser. Félicitations à tous les partenaires! »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet est une excellente nouvelle pour Salaberry-de-Valleyfield et pour toute la région. Il démontre qu'en misant sur la collaboration entre les gouvernements, la Ville et le milieu communautaire, nous pouvons mettre en place des solutions durables et adaptées pour soutenir les familles qui en ont besoin. »

Claude Reid, whip adjoint et député de Beauharnois

« Après plusieurs années de travail afin de pouvoir officialiser un projet de logements abordables sur ce terrain, nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui de pouvoir souligner concrètement le démarrage du chantier, aux côtés de nos partenaires qui ont rendu ce projet possible. L'abordabilité est un axe important de notre Stratégie logement lancée en 2023 et ce projet nous permet de faire un pas de plus en offrant un milieu de vie accessible à cinquante ménages à faibles revenus de Salaberry-de-Valleyfield. »

Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

Les enjeux d'abordabilité du logement se font sentir partout au Québec et ont un impact réel sur la stabilité des familles et la vitalité de nos milieux. C'est une réalité complexe, qui demande des solutions durables et responsables et, surtout, une mobilisation de tous les acteurs.

Ce projet en est une démonstration concrète. En travaillant ensemble avec les gouvernements et les partenaires du milieu, et en simplifiant les démarches, nous pouvons accélérer la réalisation de logements abordables et générer un impact tangible dans nos communautés. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Ce premier projet d'Ambition Habitation, c'est celui d'une communauté qui a décidé de prendre en main ses besoins en logement abordable. Il devient réalité grâce à la mobilisation de la Table urgence logement, animée par la CDC Beauharnois-Salaberry, et à des partenaires qui ont mis la réussite collective avant leurs intérêts -- dont Gestion Rocket Hammer, qui a renoncé à ses profits pour la prospérité du projet. »

Édith Gariépy, présidente du conseil d'administration d'Ambition Habitation

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable. Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 487,9 milliards de dollars au 31 mars 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 56 100 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célébrait son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, [email protected]