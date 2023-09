MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, SCALE AI a pris la parole lors de l'événement canadien ALL IN pour annoncer des investissements de 21 millions de dollars pour soutenir neuf projets d'intelligence artificielle (IA) sélectionnés par SCALE AI dans le cadre de son initiative IA pour la santé visant à soutenir des projets hospitaliers pionniers dans le déploiement de solutions d'IA. Cette récente initiative de SCALE AI favorise la collaboration entre les hôpitaux et les fournisseurs de produits et de services d'IA à travers le pays afin d'innover davantage et d'accélérer le déploiement de l'IA dans le réseau canadien des soins de santé pour améliorer les opérations, la logistique et l'affectation des ressources.

De gauche à droite : Antoine Cossé (Moov AI), Marc Plamondon (Airudi), Marc Vaucher (Scale AI), Anne Nguyen (CHUM), Julien Billot (Scale AI), Hélène Desmarais (IVADO Labs), Aaron Fattori (Deloitte), MaryEve Racine (Airudi), Arslan Idrees (Deloitte Digital), Lisa Bitonti-Bengert (Humber River Health), Peter Bak (Humber River Health) (Groupe CNW/Scale AI)

Avec cette annonce, SCALE AI souligne le rôle essentiel de l'IA dans la transformation de notre réseau de santé canadien afin d'offrir de meilleurs soins à tous les Canadiens.

Ces projets sont soutenus par le financement accordé à SCALE AI dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, par laquelle le gouvernement du Canada investit dans les efforts visant à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'ensemble de l'économie et de la société canadiennes.

Menés et déployés par des hôpitaux canadiens, les projets annoncés aujourd'hui -- notamment l'optimisation et la prévision des ressources et des flux de travail, la gestion des soins aux patients, le triage virtuel et la gestion des files d'attente -- contribueront à résoudre des problèmes complexes auxquels est confronté le secteur des soins de santé. Ces avancées technologiques auront des effets tangibles et mesurables sur les activités hospitalières, notamment en améliorant le parcours et l'expérience des patients, en optimisant la logistique, en déterminant la gestion quotidienne des ressources ou en réduisant les temps d'attente.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, indique : « L'IA utilisée dans le domaine de la santé offre de nouvelles solutions des plus performantes pour améliorer le quotidien des patients canadiens. Grâce à la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, SCALE AI fait appel à des experts locaux pour développer ces solutions en partenariat avec des institutions de santé et des hôpitaux locaux, ce qui garantit une meilleure protection des données et l'adoption d'un cadre éthique efficace pour l'analyse et le traitement des informations des patients et pour notre système de santé. »

Julien Billot, directeur général, SCALE AI, explique : « SCALE AI collabore avec de nombreux partenaires pour accélérer rapidement l'adoption et l'intégration de l'IA dans des secteurs clés comme la santé. Grâce à cette initiative, les acteurs de l'écosystème de l'IA et les hôpitaux se mobilisent pour relever les défis actuels en matière de santé publique et pour avoir un effet profond sur les soins de santé au Canada.»

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI, ajoute : « De concert avec l'ensemble de l'écosystème, SCALE AI continuera à développer l'IA au Canada, à accélérer son intégration dans les entreprises canadiennes et à soutenir les soins de santé. Ces projets permettent de réaliser des gains d'efficacité et d'optimiser les ressources limitées, ce qui améliorera les résultats cliniques et le bien-être des patients. »





AI pour les soins de santé : 9 projets qui représentent un investissement de 20,9 millions $

→ Prévisions de la demande fondées sur l'IA pour l'optimisation de la logistique du CIUSSS Centre-Ouest Partenaires : CIUSSS-CCOMTL, IVADO Labs Investissement de SCALE AI : 1,5 millions $ Investissement total : 2,3 millions $ → Développement du premier système de gestion des soins centré sur le patient dans le domaine de l'oncologie Partenaires : L'Hôpital d'Ottawa, Princess Margaret Cancer Center, Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Gray Oncology Solutions, L'Hôpital général juif, Programme québécois de cancérologie, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, Centre universitaire de santé McGill (CUSM), CIUSSS de l'Estrie - Sherbrooke, Southlake Regional Health Centre, Société canadienne du cancer Investissement de SCALE AI : 1,9 millions $ Investissement total : 2,9 millions $ → Optimiser les ressources des services d'urgence grâce à un outil d'IA d'aide à la décision Partenaires : Unity Health Toronto Hospital, Signal 1 St Michael's Hospital, St Joseph's Health Center, Trillium Healthcare Partners, Grand River Hospital Investissement de SCALE AI: $1.5 million Investissement total : $3 millions → Gestion des files d'attente du service d'urgence et triage virtuel basés sur l'IA Partenaires : Humber River Hospital, Deloitte, MEDITECH Collaborative, Mackenzie Health Investissement de SCALE AI : 1,5 million $ Investissement total : 2,4 millions $ → AInception -- Optimiser le parcours des patients Partenaires : Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), MOOV AI, CIUSSS Estrie - CHU Sherbrooke Investissement de SCALE AI : 1,5 million $ Investissement total : 2,3 millions $ → Outil décisionnel basé sur l'IA pour prévoir, optimiser et affecter les ressources paramédicales Partenaires : Urgences-santé, Alberta Health Services--Emergency Medical Services, Emergency Medical Care Incorporated, Airudi, McGill Clinical and Health Informatics Investissement de SCALE AI: $1.5 million Investissement : 2,3 millions $ → Solution de planification médicale basée sur l'IA et optimisation des flux de travail Partenaires : Fraser Health Authority, Deloitte Investissement de SCALE AI : 1,5 million $ Investissement total : 2,2 millions $ → Optimisation des ressources pour les soins intensifs en pédiatrie Partenaires : Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants, IVADO Labs Investissement de SCALE AI : 1,5 million $ Investissement total : 1,8 million $ → Amélioration des services de radiothérapie grâce à une planification optimisée du personnel Partenaires : UHN Princess Margaret Cancer Center, IVADO Labs, Southlake Regional Health Center, eSummit Investissement de SCALE AI : 1,5 million $ Investissement total : 1,7 million $

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

