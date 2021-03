Initiative compétivert : des entreprises plus compétitives grâce aux possibilités de l'économie verte

L'initiative a été dévoilée aujourd'hui par le président-directeur général d'Investissement Québec, Guy LeBlanc, et la première vice-présidente, Stratégies et solutions d'affaires d'Investissement Québec, Sylvie Pinsonnault, avec l'appui du premier ministre, François Legault, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

L'initiative Compétivert propose des solutions créatives de financement et d'accompagnement ainsi que des outils concrets pour encourager les entreprises de toutes les régions du Québec à passer rapidement à l'action.

Investissement Québec souhaite être un acteur important du virage vers une économie responsable et durable. La Société se donne une cible de financement de 375 millions $ sur trois ans (2021-2024) pour des projets visant une innovation dans les technologies propres, à même ses fonds propres et les fonds du gouvernement du Québec, en complémentarité avec les institutions financières, les fonds d'investissement et des partenaires privés.

Des solutions flexibles répondant aux besoins des entreprises

Afin de soutenir les entreprises dans leurs démarches, Investissement Québec met à leur disposition de toutes nouvelles solutions qui répondent aux principaux besoins identifiés.

est destinée aux entreprises qui veulent réaliser des projets impliquant l'intégration de technologies propres ou de pratiques écoresponsables. La solution offre des modalités bien adaptées, comme un moratoire de remboursement de capital pouvant s'étendre jusqu'à 48 mois pour bien suivre le déploiement des projets et d'offrir la flexibilité nécessaire. La solution d'appariement d'investissement Compétivert est offerte de concert avec les fonds d'investissement dont Investissement Québec est commanditaire. Elle permet d'appuyer, sous forme de prise de participation en équité, les entreprises qui développent des technologies propres au Québec. Cette solution en capital de risque novatrice, une première pour Investissement Québec, vise des entreprises aux stades de démarrage et de post-démarrage qui ont réalisé des ventes à la suite d'une preuve de concept, avec un joueur stratégique ou une clientèle diversifiée. Elle est complémentaire aux solutions offertes sur le marché et permet aux entreprises innovantes de ce secteur d'obtenir rapidement le capital dont elles ont besoin pour soutenir leur croissance.





Des activités de sensibilisation, notamment des classes de maître mettant en vedette des expert.e.s et des entrepreneur,e.s, sont planifiées. Des contenus, des conseils et des témoignages seront aussi proposés aux entreprises tout au long de l'initiative Compétivert.

Pour un Québec plus vert

Investissement Québec est actif dans le secteur des technologies propres depuis une quinzaine d'années, et la Société constate que le nombre de demandes de financement et d'investissement dans le secteur des technologies propres est en augmentation constante. Ses équipes sont à pied d'œuvre pour y répondre, que ce soit en finançant ou en investissant dans des entreprises ou en soutenant des fonds d'investissement spécialisés. Investissement Québec - CRIQ offre, pour sa part, de l'accompagnement technologique aux entreprises qui veulent améliorer leur productivité dans le respect des principes de développement durable.

Compétivert soutient par ailleurs les efforts du Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec, particulièrement son engagement à réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le secteur industriel est le deuxième plus important émetteur de GES, avec 30 % des émissions, après le secteur des transports qui génère 45 % des émissions. Il est donc crucial que les entreprises prennent action et contribuent à une économie verte et sobre en carbone. C'est d'ailleurs tout à leur avantage : le secteur des technologiques propres représentera un marché mondial de 23 000 G$ d'ici 2030.

De nombreux avantages attendent les entreprises qui réduisent leur empreinte environnementale, dont une diminution des coûts de production, une demande accrue des consommateurs et des donneurs d'ordres et un attrait auprès de la main-d'œuvre. Cet engagement peut également permettre de réduire le coût de l'accès au capital et ouvrir de nouvelles sources de financement.

Un engagement inspiré des meilleures références

Les changements climatiques ont déjà des répercussions sur l'environnement, les populations et l'économie et représentent l'un des défis les plus importants des prochaines années.

Investissement Québec s'engage à ce que ses pratiques en matière d'investissement responsable et de finance durable s'inspirent des meilleures références. Au plus tard le 1er avril 2022, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) seront pris en compte dans toutes ses interventions financières, par l'application d'une nouvelle politique d'investissement responsable et de finance durable. La Société s'engage également dans une démarche pluriannuelle pour intégrer les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) et les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU) afin de fixer notamment des cibles de réduction de l'intensité carbone de son portefeuille.

Pour en savoir plus sur l'initiative Compétivert et consulter les fiches d'information des solutions financières et du diagnostic de performance environnementale industrielle, consultez competivert.com.

Citations

« Le potentiel des technologies propres est immense. Les entreprises québécoises ont tout avantage à les développer et à les intégrer pour accroître leur compétitivité et prendre la place qui leur revient sur les marchés locaux et d'exportation. Avec l'initiative Compétivert, nous les soutenons dans leur virage vers une économie responsable et durable grâce à des solutions financières adaptées, à l'accompagnement stratégique de nos spécialistes présents dans toutes les régions du Québec et à l'accompagnement technologique d'Investissement Québec - CRIQ. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« En cohérence avec nos communications antérieures, notre vision est claire : plus que jamais, l'environnement doit nourrir l'économie au Québec. Avec Compétivert, Investissement Québec va aider nos entreprises à réduire considérablement leur empreinte environnementale. Cette initiative contribuera aussi à accélérer le virage du Québec vers une économie plus verte, performante et durable. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Lorsque nous avons dévoilé le Plan pour une économie verte en novembre dernier, nous avons dit que les sommes consacrées à la lutte contre les changements climatiques seraient bonifiées de l'action de partenaires tels qu'Investissement Québec. Le lancement d'une initiative comme Compétivert vient non seulement concrétiser cet engagement mais aussi démontrer à quel point la lutte aux changements climatiques est désormais une mission partagée par tous les acteurs économiques de l'État québécois, qui y voient de nombreuses opportunités à saisir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

