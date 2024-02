OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle Bourse Innovation scientifique et technologique pour les Noirs et Africains canadiens d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada. Élaboré en partenariat avec l'Association d'études noires canadiennes, ce programme de bourse invite les étudiants de cycle supérieur à entreprendre des travaux de recherche afin d'étudier les liens historiques et contemporains entre les personnes noires et africaines du Canada et la science et l'innovation. Il a été créé grâce aux donateurs fondateurs M. Gervan Fearon, Ph. D. et Mme Kathy Moscou, Ph. D., avec le soutien de la Fondation Ingenium. Cette bourse accueillera deux étudiants par année pendant les cinq prochaines années.

Ingenium administre les trois musées nationaux à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie, et est chargé de la collection scientifique et technologique du Canada, laquelle compte plus de deux millions de documents d'archives et plus de 150 000 artefacts.

Cette occasion encourage les boursiers à élaborer un projet de recherche intéressant qui fait le lien entre la collection d'Ingenium et les communautés et les histoires des Noirs et des Africains canadiens. Grâce à cette bourse, les étudiants développeront des compétences liées à la conservation, en plus d'avoir une influence significative sur l'enrichissement des collections et la diffusion des connaissances. La bourse sera accueillie par l'Institut de recherche Ingenium, lequel réunit des universitaires, des étudiants, des boursiers et des chercheurs de partout dans le monde pour explorer les impacts qu'ont la science et la technologie sur la société, la culture et l'histoire.

Deux boursiers recevront chacun une valeur de 5 000 $. On encourage les candidats à réfléchir à l'ensemble des domaines scientifiques et technologiques et de faire preuve de créativité lorsqu'ils créeront leur proposition de projet de recherche. Par exemple, les projets de recherche peuvent porter sur les contributions des Noirs et des Africains canadiens dans des domaines de science et d'innovation, ou examiner les impacts socioéconomiques et culturels des sciences et des technologies sur les personnes et les communautés noires et africaines du Canada.

Les candidats doivent être des étudiants à temps plein ou partiel dans une université canadienne, inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat au moment de l'octroi. Le poste aura une durée maximale de quatre mois. La date limite pour déposer une candidature est le 4 mars 2024.

Pour plus d'information, visitez : https://ingeniumcanada.org/fr/centre/programmes-de-stage/innovation-scientifique-et-technologique-pour-noirs-et-africains-canadiens.

Citation

« Nous sommes ravis d'offrir ce nouveau programme de bourse en partenariat avec l'Association d'études noires canadiennes. Il permettra aux étudiants participants d'avoir un impact national grâce aux travaux de recherche qu'ils dirigeront pour examiner les contributions considérables que les personnes noires et africaines du Canada ont faites en matière de science et d'innovation. Nous sommes reconnaissants de la générosité de nos donateurs fondateurs, M. Gervan Fearon, Ph. D. et Mme Kathy Moscou, Ph. D., et de la Fondation Ingenium, qui nous permet d'offrir cette bourse. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale d'Ingenium

« Nous sommes fiers d'être les donateurs fondateurs pour la mise en place de la nouvelle Bourse Innovation scientifique et technologique pour les Noirs et Africains canadiens d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada. Nous croyons que la science et l'innovation seront les moteurs de la productivité et de la prospérité du Canada. Nous croyons qu'un Canada inclusif est la meilleure solution pour tous les Canadiens et le reste du monde. Nous croyons qu'un partenariat entre Ingenium et l'Association d'études noires canadiennes peut garantir que les personnes noires du Canada sont incluses et inspirées à faire partie de ce brillant avenir de science et d'innovation au Canada, pays rendu encore plus dynamique grâce à la pleine mesure du talent canadien qui prend part à cet avenir. Nous sommes les donateurs fondateurs, mais nous espérons que d'autres se joindront à nous et contribuerons à cette nouvelle bourse d'innovations scientifiques et technologiques chez Ingenium. »

- Kathy Moscou, Ph. D et Gervan Fearon, Ph. D.

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

