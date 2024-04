OTTAWA, ON, le 11 avril 2024 /CNW/ - Ingenium met la créativité des jeunes Canadiens à profit pour inspirer des solutions pour atténuer les inégalités auxquelles bien des gens font face en matière d'eau propre et d'assainissement, et ce, au Canada et ailleurs dans le monde. Grâce à l'appui de la Fondation Ingenium, la deuxième édition du Défi d'innovation rassemblera 150 jeunes adultes de partout au pays, en personne et en ligne, pour prendre part à une compétition visant à développer un prototype numérique qui servira à sensibiliser les jeunes de 9 à 12 ans et les aidera à mieux comprendre comment leurs gestes affectent les réseaux d'égouts et d'assainissement.

Un mentor s'entretient avec un groupe de participants à l'Ingenium Innovation Challenge. (Groupe CNW/Ingenium)

Du 3 au 5 mai 2024, Ingenium regroupera des organisations des secteurs public et privé pour offrir aux participants une programmation originale et inspirante. Ces jeunes auront également l'occasion de développer leurs compétences pendant des ateliers animés par des experts et de recevoir des conseils individuels de professionnels de l'industrie. La programmation comptera une présentation de la réputée militante des droits autochtones et à l'eau, Autumn Peltier, commissaire en chef des eaux de la nation anichinabée, et dont l'allocution mènera à une discussion entre experts de l'industrie. Pour inaugurer et clore les événements de la fin de semaine, Corinne Lynds de Water Canada, la seule revue nationale consacrée à la qualité de l'eau et à son intendance au Canada, agira comme animatrice. Mme Lynds dirigera aussi un événement de réseautage en aval de deux heures, mettant les participants en contact avec des professionnels de l'industrie.

Du nouveau cette année! Le public pourra suivre une partie de l'action en ligne, notamment une diffusion en direct de l'allocution d'Autumn Peltier, la discussion entre experts et la dernière ronde de présentations des participants rivalisant pour un prix en argent outre une subvention, du financement en nature et du mentorat pour le développement du concept de leur prototype. Les participants locaux compétitionneront dans Labo d'innovation numérique de pointe qui se trouve dans le Centre Ingenium à Ottawa, en Ontario. Les Canadiens vivant en dehors de la région de la capitale nationale pourront participer en ligne.

Les inscriptions sont en cours jusqu'au 22 avril. Pour plus d'information : https://ingeniumcanada.org/fr/defi-innovation.

Citation

« Des idées innovantes sont requises pour relever les sérieux défis sociétaux auxquels le monde est confronté. Ingenium, en tant que catalyseur visant à renforcer l'engagement des jeunes dans les enjeux critiques, est à la recherche de jeunes adultes qui adorent s'attaquer à des problèmes difficiles et inspirer les Canadiens à agir. Nous avons très hâte de découvrir les élans créateurs de partout au pays à l'occasion du deuxième Défi annuel d'innovation d'Ingenium! »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre les trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

