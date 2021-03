MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec déploie une toute nouvelle campagne publicitaire qui s'étalera sur deux ans, afin de mieux faire connaître au grand public le rôle joué par l'Ordre et par les ingénieurs dans la société.

« La profession et l'Ordre ont retrouvé la confiance du public au cours des dernières années. Avec cette nouvelle campagne, nous voulons contribuer à démystifier une profession dont la contribution concrète aux progrès de la société demeure encore trop méconnue », a commenté Kathy Baig, ing., FIC, MBA, DHC, présidente de l'Ordre.

Ing. : plus qu'un titre ou un ordre, un gage de compétence et de confiance

Axé entièrement sur la protection du public, le premier volet de cette campagne porte sur le leadership de l'Ordre des ingénieurs du Québec en matière de prévention, dans un contexte où l'Ordre a considérablement renforcé ses mécanismes de protection du public au cours des dernières années. Ce volet débute à compter d'aujourd'hui à la radio, dans plusieurs quotidiens, ainsi que sur le Web et dans les médias sociaux.

L'expertise des ingénieurs est mise en lumière dans le deuxième volet de la campagne : gage de compétence, le titre d'ingénieur est synonyme d'une sécurité accrue pour le public. Ce volet - qui illustre comment le travail des 65 000 ingénieurs du Québec se cache tout autour de nous - débute le 12 avril prochain, notamment sur les grands réseaux de télévision.

Un troisième volet, axé sur l'avenir de la profession, sera présenté à l'automne. Il aura notamment pour objectif de stimuler l'intérêt de la relève envers le génie pour attirer et retenir les meilleurs talents.

Réalisation et financement de la campagne

La réalisation de cette campagne est le fruit d'un travail collectif. Tout au long du processus, l'Ordre a travaillé avec des créatifs de la firme Cartier et a consulté des membres de l'Ordre et d'autres personnes qui gravitent autour de la profession.

L'ensemble de cette nouvelle campagne représente un investissement de 3 millions de dollars sur une période de 2 ans. Les publicités qui mettent en évidence ce que les ingénieurs apportent à la société comptent pour 1,8 million de dollars et elles sont entièrement financées par des cotisations spéciales des membres qu'ils ont approuvées en assemblée générale.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l'Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles :

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Patrick Leblanc, Conseiller sénior en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697 (cell.)

Liens connexes

www.oiq.qc.ca