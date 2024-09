Infrastructures sportives - Marie-Claude Nichols dénonce la décision de la CAQ de ne soutenir aucun projet dans le comté de Vaudreuil

VAUDREUIL-DORION, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - La députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, revient sur le dévoilement fait en douce par le gouvernement de la CAQ pendant la période estivale et se désole qu'encore cette année, aucun projet proposé par les municipalités de sa circonscription n'ait été retenu dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Pourtant, avec l'explosion démographique que connaît la région, les besoins sont plus criants que jamais.

Pour la députée Nichols, il est primordial de développer les infrastructures sportives de la région et d'investir dans celles-ci afin de répondre à la demande, mais aussi de permettre à la population de maintenir de saines habitudes de vie. « Depuis que la CAQ est au pouvoir, tous les projets proposés par nos municipalités sont refusés », dénonce la députée indépendante. « Nos piscines intérieures ne répondent plus à la demande et les heures de glace de nos arénas ne suffisent plus à la tenue des activités des différents clubs sportifs. J'aimerais que la CAQ prenne des décisions basées sur les besoins réels de la population, et non sur ses considérations politiques. »

Deux projets attendus, encore rejetés

Les municipalités de Pincourt, de L'Île-Perrot, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de Terrasse-Vaudreuil, qui travaillent depuis plusieurs années sur la relance d'un aréna à Pincourt, ont subi un nouveau refus du ministère de l'Éducation du Québec. Pourtant, ce complexe, qui serait voisin de l'école secondaire du Chêne-Bleu, permettrait aux jeunes sportifs de se développer ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite de jouer au hockey. Le projet aurait permis la rénovation d'un bâtiment existant, qui pour l'instant n'a aucune vocation.

Pour sa part, la Ville de Vaudreuil-Dorion dépose depuis 2019 des demandes d'aide financière annuelles au ministère de l'Éducation dans le cadre des appels de projets du PAFIRSPA. Le futur complexe, qui verrait le jour sur le site du nouveau Pôle municipal, derrière le Centre multisport André-Chagnon et à proximité de la gare Vaudreuil, permettrait aux jeunes de suivre des cours de natation, aux associations sportives de pouvoir y tenir leurs activités, en plus d'offrir des bains libres aux citoyens. Malheureusement, le projet estimé à 39 millions de dollars en 2019 a été actualisé à 59 millions de dollars.

Rappelons que le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) a comme objectif de permettre à la population de toutes les régions du Québec d'avoir accès à des infrastructures en bon état permettant la pratique de sports, d'activités récréatives ou de plein air.

