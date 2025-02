Infrastructures en eau et crise du logement Des fonds disponibles, mais inaccessibles

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement fédéral de s'entendre rapidement avec le gouvernement du Québec concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin que les sommes soient versées sans condition.

L'UMQ estime à 1,3 milliard de dollars le manque à gagner pour les municipalités québécoises alors que les besoins sont importants dans toutes les régions du Québec. L'absence d'entente entre les deux gouvernements freine les investissements essentiels en infrastructures pour répondre à la crise du logement.

« Des fonds sont disponibles, mais inaccessibles. Le gouvernement fédéral doit laisser tomber ses conditions et verser les sommes au gouvernement du Québec. Un nombre croissant de municipalités doit arrêter ou ralentir le développement résidentiel en raison d'enjeux de capacité de leurs infrastructures d'eau. Il est essentiel que les fonds du FCIL soient rapidement disponibles pour permettre des investissements substantiels permettant la construction de logements. Nous demandons une conclusion immédiate de l'entente », a déclaré M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Rappelons que l'UMQ demande que les sommes soient transférées sans condition au gouvernement du Québec pour qu'elles soient versées dans le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ), ou dans un programme équivalent qui sera simple, flexible et prévisible.

