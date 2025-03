Infrastructures culturelles du Centre-du-Québec - 6,6 M$ pour la rénovation et la mise à niveau du Musée des cultures du monde

NICOLET, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation), M. Donald Martel, annoncent une contribution gouvernementale de 6 610 850 $ pour la rénovation et la mise à niveau du Musée des cultures du monde. Le projet permettra à l'institution muséale de poursuivre sa mission dans des conditions adéquates, tout en favorisant une meilleure accessibilité du bâtiment.

Plus précisément, les travaux visent à corriger certains problèmes touchant le revêtement extérieur, ainsi que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. D'autres interventions sont également prévues, comme la reconfiguration de certains espaces, incluant un agrandissement de 52 m2, notamment pour des questions d'accessibilité universelle.

Créé en 1991, le Musée des cultures du monde est une institution muséale agréée consacrée au partage de la culture et du patrimoine de diverses sociétés, passées ou actuelles, à travers les fondements de leurs traditions, de leurs croyances, de leur histoire et de leurs enjeux afin de favoriser une meilleure compréhension et de développer une plus grande tolérance à la différence. Les sommes octroyées au Musée pour son projet de rénovation et de mise à niveau proviennent du volet 2 du programme Aide aux immobilisations.

Citations

« Les musées, partout au Québec, sont des acteurs importants pour le dynamisme culturel et touristique de nos régions. Je suis donc très fier que notre gouvernement soutienne les projets de rénovation du Musée des cultures du monde afin de lui permettre de poursuivre sa mission et ainsi contribuer pleinement à l'offre culturelle du Centre-du-Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis tellement fier de voir qu'une autre belle institution de Nicolet profitera d'un appui financier important du gouvernement, cette fois de la part du ministère de la Culture et des Communications! Je me réjouis également de ce soutien, parce qu'il vient confirmer la qualité du travail des gestionnaires actuels du Musée et de tous ceux et celles qui œuvrent, souvent bénévolement, à son essor. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« Cet investissement majeur de 6,6 millions de dollars dans le Musée des cultures du monde témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec à la culture comme moteur économique et touristique. En valorisant notre patrimoine et en enrichissant notre offre culturelle, nous renforçons l'attractivité de Nicolet, de notre région et soutenons la vitalité de notre économie locale. Je suis convaincue que ce projet contribuera à faire rayonner davantage notre communauté, en attirant visiteurs et passionnés d'histoire de partout. Merci pour cette cure de rajeunissement qui est la bienvenue pour notre musée, qui rappelons-le, soufflera l'an prochain ses 40 bougies »

Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska

« La rénovation de notre bâtiment est plus qu'une nécessité! Les travaux permettront de mieux conserver nos collections, de mieux accueillir le public et d'offrir un meilleur environnement de travail à nos employés, en plus de faire des économies d'énergie. Nous remercions le ministre et son ministère pour cette généreuse contribution! »

Dominique Boucher, présidente du conseil d'administration du Musée des cultures du monde

